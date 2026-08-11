पुणे

पिंपरी खड्डे जोड

पिंपरी खड्डे जोड
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‘‘महापालिकेने खड्ड्यांचा शोध घेण्यासाठी पथके नियुक्त केलेले नाहीत. नागरिकांकडून ‘सारथी’वर आलेल्या तक्रारींनुसार खड्ड्यांची पाहणी करून बुजवण्याची कार्यवाही करण्याचे काम पथकाचे आहे. नागरिकांची गैरसोय कमी करण्यासाठी उपलब्ध साहित्याच्या माध्यमातून खड्डे बुजविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. पावसाची मोठी उघडीप मिळाल्यानंतर दुरुस्तीची कामे अधिक प्रभावीपणे केली जातील. पावसाळ्यानंतर डांबर प्लांट सुरू झाल्यावर आवश्यक त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी डांबरीकरण करण्यात येईल.
- प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, महापालिका

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