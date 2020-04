चाकण (पुणे) : रस्त्यावर भाजीपाला व किराणा माल खरेदी करण्यासाठी काहीजण विनाकारण गर्दी करत आहेत. त्यातून दुचाकींची व इतर वाहनांचीही गर्दी होत आहे. ती रोखण्यासाठी नगराध्यक्ष शेखर घोगरे यांनी पोलिसांसह हातात दांडके घेऊन नागरिकांना चोप दिला. त्यामुळे रस्त्यावरील विनाकारण फिरणाऱ्यांची गर्दी कमी झाली. लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर चाकण (ता. खेड) नगर परिषदेने शहरातील रस्ते बॅरिकेट लावून सील केले आहेत. मात्र, तरीही काही लोक रस्त्यावर गर्दी करत आहेत. ती रोखण्यासाठी नगराध्यक्ष घोगरे, विरोधी पक्षनेते जीवन सोनवणे, माजी उपनगराध्यक्ष प्रकाश गोरे, धीरज मुटके, नगरसेवक विशाल नायकवाडी व पोलिसांनी हातात लाकडी दांडके घेऊन माणिक चौक, जुना पुणे, नाशिक रस्ता या ठिकाणी गर्दी करणाऱ्या नागरिकांना चोप दिला. त्यावेळी विनाकारण फिरणाऱ्या तरुणांना चोप बसल्याने रस्त्यावरील गर्दी कमी झाली. कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी घरीच बसा. विनाकारण गर्दी करू नका. अत्यावश्‍यक काम, खरेदी असेल; तरच बाहेर पडा. विनाकारण बाहेर पडाल; तर चोप बसेल.

- शेखर घोगरे,

नगराध्यक्ष, चाकण (ता. खेड)

Web Title: The municipal president beat the crowd on the road in Chakan with a stick