Privatization of Schools : बहुमताच्या जोरावर शाळांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर

पुणे - महापालिकेच्या पाच शाळांतील साडेचार हजार विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या आकांक्षा फौंडेशनला पुढील तीन वर्षांसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या पीपीपी तत्वावरील प्रस्ताव आज स्थायी समितीमध्ये भाजपने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला..आकांक्षा फौंडेशन २००७ पासून महापालिकेच्या पाच इंग्रजी माध्यमाच्या पाच शाळा सीएसआर मधून चालवत आहे. पण या संस्थेला हा खर्च परवडत नसल्याने महापालिकेकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. त्यानंतर खास या संस्थेसाठी पीपीपी तत्वावर शाळा चालविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे..संस्थेने सुरुवातीला प्रति विद्यार्थी २७ हजार रुपये दराची मागणी केली होती, ज्यानुसार वार्षिक खर्च १२ कोटी १५ लाख रुपये होत होता. ही रक्कम अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा जास्त असल्याने उपआयुक्त (शिक्षण) यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दराबाबत चर्चा करण्यात आली. अखेर संस्थेने २५ हजार रुपये दर स्वीकारला..यानुसार पुढील ९ वर्षासाठी आकांक्षा फाऊंडेशनला ४ हजार ५०० विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल १०१ कोटी रुपये दिले जाणार होते. यावर टिकेची झोड उठल्यानंतर नऊ वर्षाऐवजी तीन वर्षांचा करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अन्य संस्था महापालिकेच्या शाळा चालविण्यासाठी घेणार असतील तर त्यांनाही मंजुरी दिली जाईल, यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली जाणार आहे, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली..हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी आल्यानंतर त्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. पुणे महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांच्या घशात घालू नका अशी मागणी प्रशांत जगताप, वैशाली बनकर, अमोल बालवडकर, सुहास टिंगरे यांनी केली. पण ती भाजपने फेटाळून लावत १२ विरुद्ध चार अशा बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला..चार महिन्यात पहिल्यांदा मतदानस्थायी समितीमध्ये अनेक वादग्रस्त व चुकीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी येतात. ते सत्ताधारी व विरोधक एकत्रित येऊन मंजूर करतात किंवा फेटाळून लावतात. गेल्या चार महिन्यात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये समन्वय होता. पण आज प्रथमच विरोधकांनी त्यांची मागणी लावून धरल्याने या प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.