पुणे

Privatization of Schools : बहुमताच्या जोरावर शाळांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर

आकांक्षा फौंडेशन २००७ पासून महापालिकेच्या पाच इंग्रजी माध्यमाच्या पाच शाळा सीएसआर मधून चालवत आहे.
Pune Municipal School

Pune Municipal School

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - महापालिकेच्या पाच शाळांतील साडेचार हजार विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या आकांक्षा फौंडेशनला पुढील तीन वर्षांसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या पीपीपी तत्वावरील प्रस्ताव आज स्थायी समितीमध्ये भाजपने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.

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Pimpri Municipal School
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