महापालिका क्रीडा संकुले ताब्यात घेणार

पुणे - राजकीय दबावातून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या क्रीडा संकुलांच्या ठेकेदारांनीही आता महिन्याकाठचे भाडे थकवून सवलती मिळविण्याची धडपड चालविली आहे. अशा ठेकेदारांकडे पावणेदोन कोटी रुपये थकले आहेत. त्यांना वठणीवर आणण्याच्या हेतूने क्रीडा संकुले ताब्यात घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप थकबाकीदारांना नोटिसा दिल्याने गेल्या चार-पाच महिन्यांत ४८ लाख रुपयांची थकबाकी वसूल झाली आहे. उर्वरित रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असे महापालिकेच्या मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने स्पष्ट केले आहे. मुळात बहुतांशी क्रीडा संकुलांचे ठेकेदार राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते असल्याने प्रशासनाच्या कार्यवाहीत राजकीय हस्तक्षेप आडकाठी ठरण्याची भीती आहे. पुणे शहर आणि उपनगरांत महापालिकेची ६० क्रीडा संकुले आहेत. त्यातील सर्व ठिकाणी ठेकेदार नेमले असून, नियमावलीनुसार महिन्याकाठचे भाडेही निश्‍चित केले आहे. ते मुदतीत भरणे बंधनकारक असले तरी, त्याकडे ठेकेदार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. आधी थकबाकीचा आकडा वाढवायचा आणि नंतर ती भरण्याची तयारी दाखवत सवलत मिळविण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करीत आहेत. त्यासाठी महापालिकेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हालचाली सुरू आहेत. मात्र, वाहनतळांच्या ठेकेदारांना धडा शिकविल्यानंतर थकबाकीदारांकडील क्रीडा संकुलेही ताब्यात घेण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात वाढ होण्याची आशा आहे. या कारवाईच्या धाकाने काही जण भाडे भरत आहेत. ६० - वापरातील क्रीडा संकुले

२.१५ कोटी थकबाकी नोव्हेंबरअखेर

४८.१२ लाख वसूल (नोव्हेंबरअखेर)

