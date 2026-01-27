Muralidhar Mohol : पुण्यात भाजप गटनेतेची निवड दोन दिवसांत ठरणार

पुणे : भाजपचा गटनेता निश्चित करण्यासंदर्भात आज नगरसेवकांची बैठक पार पडली आहे.पुढील दोन दिवसात भाजपचा गटनेता कोण होणार हे ठरेल अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक घेतल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. भाजपच्या गटाची स्थापन करण्यासाठी आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर आता कोअर कमिटीची बैठक होणार असून, त्यामध्ये ज्या नावांवर चर्चा होईल ती नावे प्रदेशाध्यक्षांकडे पाठवली जाणार आहेत. पुढील दोन दिवसात गटनेता कोण होणार हे पक्षाकडून सांगितले जाईल. .Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा फक्त एका क्लिकवर .भाजपमध्ये तरुण, उच्चशिक्षित नगरसेवकांसह अनुभवी नगरसेवकही निवडून आले आहेत. त्यामुळे पद वाटप करताना संमिश्रपणे निर्णय घेतला जाईल. भाजप आणि शिवसेनेचे जागा वाटपावर एकमत न झाल्याने पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत एकमत झालेले नाही. आमच्यात मैत्रीपूर्ण लढती होतील. दीप्ती चौधरी हुंडाबळी प्रकरणात दिप्तीची सासू सरपंच असून, त्या भाजपच्या आहेत, त्याबाबत विचारले असता मोहोळ म्हणाले, ‘‘अशा प्रकरणांमध्ये कोणी कोणत्याही पक्षाचा, विचाराचा असला तरी त्याला पाठीशी घातले जाणार नाही. .कायदा सर्वांसाठी समान असून, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई होईल. पुण्यातील रुग्णालयांमध्ये गर्भलिंगनिदान होत असले तर अशा केंद्रावर कारवाई करण्याची सूचना आयुक्तांना करेन. अमृता फडणवीस यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या गायिकाचे निषेध करतो. अशा मानसिकता असणाऱ्यांना कोणीही महत्त्व देऊ नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.