वाई:-खून केल्याप्रकरणी आरोपीस जन्मठेप.
खून केल्याप्रकरणी एकास जन्मठेप
वाई, ता. १ : बहिणीसोबत प्रेम असल्याच्या संशयावरून युवकाचा खून करून पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी अभेपुरी (ता. वाई) येथील एकास वाईचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आर. एन. मेहरे यांनी जन्मठेप आणि २६ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. रूपेश ऊर्फ पप्पू शिवाजी चव्हाण (रा. अभेपुरी, ता. वाई) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे.
याबाबतची माहिती अशी, रूपेश चव्हाण यास त्याच्या बहिणीचे अरुण नामदेव मोहिते याच्यासोबत प्रेमसंबंध असावेत, असा संशय होता. त्याचा राग मनात धरून त्याने अरुण मोहिते याच्या डोक्यात वार खून केला व त्याचे प्रेत अंगावरील कपड्यासह कॅनॉलचे वाहते पाण्यात फेकून दिले. याबाबत अक्षय मोहिते याने वाई पोलिसात फिर्याद दिली होती. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बबन येडगे यांनी करून सदर आरोपीवर न्यायालयात दोषारोप पत्र पाठविले होते. या खटल्याची सुनावणी अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आर. एन. मेहरे यांच्या न्यायालयात झाली. सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ए. आर. कुलकर्णी यांनी काम पाहिले. या खटल्यात एकूण १४ साक्षीदार तपासण्यात आले. परिस्थितीजन्य पुरावा व प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार यांच्या साक्षीवरून तसेच सरकारी वकील यांचा युक्तिवाद व न्यायालयासमोर आलेले पुरावे ग्राह्य धरून न्यायाधीशांनी रूपेश चव्हाण याला दोषी ठरवत जन्मठेप व २५ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली, तसेच दंड रकमेतील २५ हजार रुपये मयताच्या आईस देण्याचा निकाल दिला. या खटल्यात पोलिस अधीक्षक सुनील साळुंखे, पोलिस निरीक्षक जितेंद्र शहाणे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बबन येडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पैरवी अधिकारी म्हणून महिला पोलिस हवालदार कदम यांनी कामकाज पाहिले. याकामी पोलिस प्रॉसिक्युशन स्कॉडचे सहाय्यक फौजदार श्री. डेरे, श्री. पांब्रे, श्री. काळे, कॉन्स्टेबल श्री. कुंभार, श्री. कदम, श्री. नाळे, श्री. सकपाळ यांनी मदत केली.
