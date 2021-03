कानशिलात मारल्याच्या रागातून गोळी घालून खून

कोळवण - वाळेण (ता. मुळशी) येथे दोघांमध्ये झालेल्या भांडणात एकाने थेट बंदुकीतून गोळीबार करत दुसऱ्याचा खून केला. अजय राघू साठे (वय ४०, रा. वाळेण) असे या घटनेत मृत्यू झालेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी बापू लक्ष्मण जोरी (वय २४, रा. डोंगरगाव, ता. मुळशी) याला पौड पोलिसांनी अटक केली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप याप्रकरणी पौड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजय साठे (वय ४०, रा. वाळेण) हे सोमवारी (ता. १) सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास म्हशींना पाणी पाजण्यासाठी वाळेण येथील ओढ्यावर घेऊन चालले होते. येथे नविन पुलाचे काम चालू असून, तेथे अजय व बापू जोरी यांची वादावादी झाली. दरम्यान, राग सहन न झाल्याने अजय यांनी बापू याच्या कानशीलात मारली. हा राग बापू याला सहन न झाल्याने त्याने घरी जाऊन घरातील बंदूक आणून अजय यांच्या छातीच्या डाव्या बाजूला गोळी झाडली. त्यात अजय जखमी झाले. त्यांना पुढील उपचारासाठी घेऊन जात असताना रस्त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. आरोपी बापू जोरी याला पौड पोलिसांनी अटक केली आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या घटनेची माहिती मिळता हवेलीच्या उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सई भोरे पाटील, पोलिस निरिक्षक अशोक धुमाळ, सहायक पोलिस निरिक्षक भालचंद्र शिंदे, प्रशांत बुनगे, नामदेव मोरे, सिद्धेश पाटील, पोलिस पाटील विवेक ढमाले यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. Edited By - Prashant Patil

Web Title: Murder by shooting out of anger at being hit in the ear