खून करणारा आरोपी २४ तासांत गजाआड
अहिल्यानगर, ता. १७ ः भांडगाव (ता. पारनेर) येथे सख्ख्या पुतण्याचा खून करून, तसेच घरातील रोकड घेऊन पसार झालेल्या आरोपीच्या पोलिसांनी २४ तासांत मुसक्या आवळल्या. महेश हनुमंत खरमाळे (वय ४५, रा. भुजवळवस्ती, भांडगाव, ता. पारनेर) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून दहा लाख २९ हजार रुपयांची रोकड हस्तगत करण्यात आली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली.
याप्रकरणी सिद्धेश संदीप खरमाळे (रा. भुजवळवस्ती, भांडगाव, ता. पारनेर) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीचे वडील संदीप खरमाळे यांना कोणीतरी चोरीच्या उद्देशाने डोक्यात हत्याराने मारहाण करुन जीवे मारले. तसेच घरातील १२ लाख ७० हजार रुपये रोख रक्कम व सोन्याचे दागिने चोरुन नेले असल्याचे फिर्यादीत म्हटले होते. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्या पथकाने व्यावसायिक कौशल्याच्या आधारे तपास सुरू केला. तपासात हा गुन्हा महेश हनुमंत खरमाळे याने केला असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपी भांडगाव ते जामगाव रस्त्याने दुचाकीवर येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार सापळा रचून त्याला ताब्यात घेण्यात आले. पुतण्या संदीप खरमाळे याला त्याच्या राहात्या घरी जाऊन हातोड्याने डोक्यात वार करुन जिवे मारल्याची कबुली आरोपीने दिली. त्याच्या ताब्यातून दहा लाख २९ हजार रुपयांची रोकड, मोबाईल, दुचाकी, खून झालेल्या खरमाळे यांचे आधारकार्ड, एक पांढऱ्या रंगाची दोरी, असा एकूण दहा लाख ८४ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. आरोपीला पुढील तपासासाठी पारनेर पोलिस ठाण्यात हजर करण्यात आले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्या नेतृत्वाखाली सहायक निरीक्षक हरिश भोये, संदीप मुरकुटे, पोलिस अंमलदार फुरकान शेख, श्यामसुंदर जाधव, बाळासाहेब खेडकर, मनोज साखरे, आकाश काळे, विशाल तनपुरे, रमीजराजा आत्तार आदींनी ही कारवाई केली.
