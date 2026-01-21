Pune News : फ्लेक्स लावणारे नगरसेवक पदापासून राहणार दूर; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा इशारा

पुणे : शहरात अनधिकृत फ्लेक्स लावून शहर घाण करू नयेत असे आदेश भाजपतर्फे नगरसेवकांना देण्यात आले आहेत, असे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. त्यावर जे नगरसेवक अनधिकृत फ्लेक्स लावत आहेत, त्यांना पद न देण्याबाबत विचार करणार का? असे विचारले असता, ‘‘पक्षाचा आदेश डावलून फ्लेक्स लावणाऱ्यांचा पक्ष गांभीर्याने विचार करेल, असा इशारा मोहोळ यांनी दिला. तसेच पुणेकरांना दिलेला शब्द आम्ही पाळणार आहोत. शहरातील सर्व अनधिकृत फ्लेक्स काढून संबंधितांवर कारवाईचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत, असे मोहोळ यांनी सांगितले..पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तालापात मुरलीधर मोहोळ बोलत होते. संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले यावेळी उपस्थित होते.मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘‘पुणे शहर फ्लेक्समुक्त करू असे आश्वासन आम्ही नागरिकांना दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्ती आमच्याकडून केली जाईल. शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत फ्लेक्स लागले आहेत. त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. महापालिका निवडणुकीत विरोधकांनी आमच्यावर पातळी सोडून वैयक्तीक टीका केली. .Premium|74th Constitutional Amendment : महापालिका निवडणुकीनंतरचा खरा प्रश्न: शहर कसे घडवायचे?.पण मतदारांना आमच्या वैयक्तीक भांडणापेक्षा तुम्ही आम्हाला काय देणार? हे महत्त्वाचे होते. त्यामुळे नकारात्मक राजकारण न करता आम्ही केवळ विकासाच्या मुद्द्यावर प्रचार केला. शहराचा विकास, नवीन प्रकल्प, सुविधा यावर पुणेकरांनी आम्हाला मतदान केले. जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये सुद्धा आम्ही अजित पवार यांच्यासह अन्य कोणावरही टीका टिप्पणी न करता केवळ विकासावर बोलणार आहोत. जर आमच्याकडे कागदपत्र उपलब्ध झाले तर आम्ही त्यावर नक्की बोलू असेही मोहोळ यांनी सांगितले..ज्यांना संधी नाही त्यांचा विचारपुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत ज्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही त्यांचा विचार होऊ शकतो. पण याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवरूनच होईल. शिवसेनेसोबत आमची युती नव्हती त्यामुळे त्यांना स्वीकृत नगरसेवकपद देण्याचा विषयच नाही, असे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले. तसेच समाविष्ट गावातील विकासासाठी तेथील नगरसेवकांनाच पद दिले पाहिजे असे नाही. शहराच्या संपूर्ण विकासासाच अजेंडा आम्ही डोळ्यासमोर ठेवून काम करत आहोत, त्यामुळे समाविष्ट गावांचाही विकास होईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.