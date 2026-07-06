Babaji Chaitanya Maharaj Palkhi: मुसळधार पावसात ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या गजरात ओतूरहून श्री बाबाजी चैतन्य महाराज पालखीचे पंढरपूरकडे प्रस्थान

पराग जगतापओतूर : मुसळधार पावसाच्या सरी अंगावर झेलत, "ज्ञानोबा-तुकाराम" आणि "रामकृष्ण हरी"च्या अखंड जयघोषात तसेच टाळ-मृदुंगाच्या निनादात संत तुकाराम महाराजांचे गुरु श्री बाबाजी चैतन्य महाराज यांच्या पालखीचे सोमवारी (ता.६) दुपारी ओतूर येथील संजीवन समाधीस्थळावरून आषाढी वारीसाठी पंढरपूरकडे भक्तिमय वातावरणात प्रस्थान झाले..श्री चैतन्य महाराज सेवा मंडळ वारकरी समाज जुन्नर, आंबेगाव व खेड यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या पालखी सोहळ्याचे यंदाचे ६६ वे वर्ष असून, तीनही तालुक्यांतील वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला. पालखी सोहळ्याचे नेतृत्व चंद्रकांत महाराज खंडागळे व पुजारी बाळशिराम बढे करत आहेत अशी माहिती श्री चैतन्य महाराज सेवा मंडळ वारकरी समाज जुन्नर, आंबेगाव व खेड चे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कबाडी व सचिव दत्तात्रय कुलवडे यांनी दिली..सोमवारी सकाळी उदापूर येथून चैतन्य रथाची मिरवणूक काढून तो ओतूर येथील समाधीस्थळी आणण्यात आला. त्यानंतर मांडवी नदीत गंगास्नानाचा धार्मिक विधी पार पडला. बी. व्ही.मांडे, ज्ञानेश्वर कबाडी, श्रीहरी शिंदे, विष्णू थोरवे, मल्हारी नायकोडी, शंकर ढवळे, दत्तात्रय कुलवडे, बाजीराव शिंदे, बाबाजी शिंदे आणि योगेश डेरे यांच्या हस्ते श्रींच्या चांदीच्या पादुका व मुखवट्याचे पूजन करण्यात आले. सामूहिक आरतीनंतर विधिवत पूजा करून पादुका व मुखवटा पालखीत विराजमान करण्यात आले. कोंडाजी बाबा डेरे आश्रमातील वारकरी विद्यार्थिनींनी सादर केलेल्या भजनांनी वातावरण भक्तिरसाने भारावून गेले..यावेळी कोंडाजी बाबा डेरे आश्रमाचे अध्यक्ष किसन मेहेर, शरद चौधरी, विघ्नहरचे उपाध्यक्ष अशोक घोलप, उद्योजक गजानन रोकडे, दगडू पवार, उत्तम भगत, चंद्रशेखर लेंडे, विलास यादव, दिलीप महाराज शिंदे, रमेश ढवळे, संतोष केदारी, देवदत्त महाराज ताजने, मारुती महाराज गाढवे, गंगाराम महाराज डुंबरे, तुकाराम गायकर, सुधाकर महाराज आंबेडकर, उदापूरचे सरपंच सचिन आंबडेकर, प्रभाकर शिंदे, बबन कुलवडे, संजय शिंदे यांच्यासह दिंडी सोहळा समितीचे पदाधिकारी, विश्वस्त आणि जुन्नर, आंबेगाव व खेड तालुक्यांतील मोठ्या संख्येने वारकरी उपस्थित होते..ही पायी पालखी ओतूर, बेल्हा, अळकुटी, निघोज, बेलवंडी आणि श्रीगोंदा मार्गे प्रवास करत २३ जुलै रोजी श्रीक्षेत्र पंढरपूरमध्ये दाखल होणार आहे. तेथे श्री बाबाजी चैतन्य महाराज मठात पालखीचा आठवडाभर मुक्काम राहणार आहे. पालखीच्या रथाला बैलजोडी देण्याचा मान परंपरेनुसार उदापूर गावाला असून, यंदा हा मान रवींद्र शेटे यांच्या बैलजोडीला मिळाला आहे..यावेळी पालखी सोहळ्याचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कबाडी यांनी सांगितले की, ओतूर येथे श्री बाबाजी चैतन्य महाराजांची संजीवन समाधी असून, कै. कोंडाजीबाबा डेरे आणि कै. सहादूबाबा वायकर यांनी सुरू केलेल्या या पालखीला वारकरी संप्रदायात मानाचे स्थान आहे. पालखीसोबत प्रशासनाकडून पिण्याच्या पाण्याचे दोन टँकर, पाच चल शौचालये आणि आरोग्य विभागाचे पथक तैनात करण्यात आले आहे. मुसळधार पाऊस सुरू असूनही वारकऱ्यांचा उत्साह तसूभरही कमी झालेला नाही. यंदाच्या पालखी सोहळ्यात सुमारे एक हजार ते बाराशे वारकरी सहभागी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.