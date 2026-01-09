पुणे

PMC And PCMC Election: पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अजितदादांचं बळ वाढलं; मोठ्या संघटनेचा जाहीर पाठिंबा, चर्चांना उधाण

PMC And PCMC Election News: मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनच्या विश्वासाला अजित पवारांनी ग्वाही दिली आहे. यामुळे आता संघटनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी-चिंचवड येथे काल अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या अल्पसंख्यांक समाजाच्या बैठकीत मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षला अधिकृत पाठिंबा देण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी मुस्लिम समाजाच्या न्याय्य हक्क, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण व सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कायमस्वरूपी कटिबद्ध राहील, असा ठाम शब्द दिला.

