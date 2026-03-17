Mutha Canal Overflow : मांजरी परिसरात मुठा कालवा ओव्हर फ्लो झाल्याने रस्त्यावर व झोपड्यांमध्ये शिरले पाणी, वाहतूक कोंडीत अडकले प्रवासी

मांजरी - मांजरी बुद्रुक येथील घुले वस्ती परिसरात मंगळवारी सायंकाळी मुठा कालवा ओव्हरफ्लो झाल्याने येथील गोसावी वस्तीमधील सुमारे पन्नास झोपड्यांमध्ये पाणी शिरल्याने रहिवाशांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच, मांजरी-वाघोली रस्त्यावर अचानक पाणी वाहिल्याने नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली होती. सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली..दरम्यान, मुंढवा येथील महापालिकेच्या जॅकवेल प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात पाणी कालव्यात सोडण्यात आल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने तसेच, पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण झाल्याने पाणी साचून कालवा ओव्हरफ्लो झाल्याचे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता मोहन बधाने यांनी सांगितले..अचानक पाणी घरात शिरल्याने येथील घरातील अन्नधान्य, संसार उपयोगी वस्तू तसेच अंथरुन पांघरूणाचे साहित्य निरोपयोगी बनलेले आहे. त्याचबरोबर घुले वस्ती पासून जवळपास रेल्वे ब्रिज पर्यंत हे पाणी वाहून गेल्याने घुले वस्ती ते गोपाळपट्टी दरम्यानच्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूकडील अनेक रहिवासी तसेच व्यवसायिकांचे खूप हाल झाले. आहेत.खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने या ठिकाणी तात्काळ जॅकवेल प्रकल्पाचे पाणी बंद केले. जेसीबीच्या साह्याने संबंधित कालव्यामधील जलपर्णी व काही लोकांनी टाकलेल्या राडारोडा काढून ते पाणी पुढे प्रवाहित करण्यासाठी युद्ध पातळीवर उपाययोजना सुरू केलेल्या आहेत..मांजरी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाबासाहेब निकम यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळाला तात्काळ भेट देवून नागरिकांच्या तीव्र भावना आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. तसेच जेसीबी यंत्र मागवून कालव्यात सोडले व सोडण्यात आलेले पाणी बंद करण्याच्या तात्काळ सूचना दिल्या..पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त रवी खंदारे तसेच पाटबंधारे विभागाचे कनिष्ठ अभियंता मोहन भदाणे, नगरसेवक अजित घुले, सारिका घुले यांनी या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देवून आपत्कालीन परिस्थितीचा आढावा घेतला. पाटबंधारे विभाग व महानगरपालिकेच्या वतीने तातडीने पंचनामे करण्यात येत आहेत. दुर्घटनाग्रस्त नागरिकांच्या राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था प्रशासनाने केली असल्याचे सहाय्यक आयुक्त खंदारे यांनी सांगितले.