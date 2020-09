मगरपट्टा सिटीत "माझे शहर, माझी जबाबदारी' उपक्रम 

पुणे (हडपसर) - कोरोना संसर्गाला प्रतिबंध करणे व आवश्‍यक त्या रुग्णांवर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी मगरपट्टा सिटीतील स्वयंसेवकांच्या वतीने "माझे शहर, माझी जबाबदारी' अभियान राबविले जात आहे. या अभियानाचे उद्‌घाटन महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार यांनी केले. या वेळी आमदार चेतन तुपे, मगरपट्टा सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश मगर, नगरसेविका हेमलता मगर, माजी उपमहापौर नीलेश मगर, उपआयुक्त सुरेश जगताप, डॉ. सिद्धार्थ भेंडे, डॉ. स्नेहल काळे, संजीवनी जाधव, सहायक महापालिका आयुक्त सोमनाथ बनकर आदी उपस्थित होते. आमदार तुपे म्हणाले, ""यापूर्वी शहरात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण हडपसरमध्ये होते. ते प्रमाण 15 टक्‍क्‍यांहून 12 टक्के इतके कमी झाले आहे. यासाठी महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे योगदान महत्त्वाचे आहे.'' माजी उपमहापौर मगर म्हणाले, ""या अभियानासाठी आम्ही स्वयंसेवक नेमले आहेत. ते मगरपट्टा सिटी व परिसरातील सोसायट्यांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण करत आहेत. यासाठी महापालिका अथवा शासनाची मदत घेतलेली नाही. प्रत्येक गोष्ट शासनानेच केली पाहिजे, ही बाब चुकीची आहे. शासनाला मदत करण्यासाठी जनतेच्या सहभाग देखील महत्त्वाचा आहे.''





Web Title: My city, My responsibilities activities in Magarpatta City