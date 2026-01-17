‘माझी मराठी स्वाक्षरी’ राजगुरू महाविद्यालयात उपक्रम
राजगुरुनगर, ता. १७ : हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयातील मराठी विभागाच्या वतीने मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्याचे औचित्य साधून ''माझी मराठी स्वाक्षरी'' हा अभिनव उपक्रम शुक्रवारी राबविला.
महाविद्यालयातील दर्शनी भागात मांडणी केलेल्या फलकावर विद्यार्थ्यांनी कल्पक सृजनातून आपापल्या मराठी स्वाक्षरी करून आपले माय मराठीबद्दलचे प्रेम, आदरभाव व्यक्त केला. महाविद्यालयातील सर्वच विद्याशाखांमधील विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात उत्साहाने सहभाग नोंदविला. याप्रसंगी खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. देवेंद्र बुट्टे पाटील, उपाध्यक्ष नानासाहेब टाकळकर, संचालक बाळासाहेब सांडभोर, हिरामण सातकर, प्राचार्य डॉ. शिरीष पिंगळे, उपप्राचार्य डॉ. संजय शिंदे, प्रबंधक नारायण शिंदे आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना संस्थाध्यक्ष ॲड. देवेंद्र बुट्टे पाटील म्हणाले की, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि मराठी अस्मितेच्या जतनासाठी मराठी स्वाक्षरी हा एक महत्त्वाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रम आहे. मराठी भाषेचा अभिमान मनात बाळगून सर्वांनी आपल्या मातृभाषेतून स्वाक्षरी करावी.
तसेच यावेळी साहेबरावजी बुट्टेपाटील स्मृतीदिनानिमित्त घेतलेल्या हस्ताक्षर स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षीसे देण्यात आली. या स्पर्धेत वरिष्ठ गटात प्रथम क्रमांक प्रार्थना यादव, द्वितीय क्रमांक दुर्गा सातपुते, तृतीय क्रमांक साक्षी उखंडे यांचा आला. तर कनिष्ठ गटात आदिती गाढवे, आदिती वरकड, करण मानकर, श्रावणी मांजरे आणि अनुष्का नाईकडे यांचा गुणानुक्रमे क्रमांक आला. या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा पुस्तक व अभिजात मराठी कवितेची प्रतिमा देऊन गौरव केला. या उपक्रमाचे आयोजन मराठी विभाग प्रमुख डॉ. संजय शिंदे, डॉ. बाळासाहेब अनुसे, प्रा. पार्थ खाडीलकर यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.