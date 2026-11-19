पारगाव : बैलगाडा शर्यतींची वाढती लोकप्रियता आणि शर्यतींसाठी खिलार व इतर नामांकित जातींच्या बैलांना मिळणारी पसंती यामुळे उत्तर पुणे जिल्ह्यात विशेष करून आंबेगाव , खेड, जुन्नर शिरूर तालुक्यात कर्नाटकातील म्हैसूर जातीच्या बैलांना मोठी मागणी असुन विशेषतः कमी वयातील, चांगली शरीरयष्टी आणि आकर्षक बांधा असलेल्या गोऱ्ह्यांना शौकिनांकडून पसंती मिळत आहे..कर्नाटक राज्यातील म्हैसूर परिसरातून काही व्यापारी तीन महिने ते एक वर्ष वयाचे म्हैसूर जातीचे गोऱ्हे खरेदी करून सुमारे तीन दिवसाचा वाहनातून प्रवास करून व्यापारी हे गोऱ्हे आंबेगाव तालुक्यातील लोणी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उप बाजार आवारात विक्रीसाठी आणत आहेत. गोऱ्हे घेऊन येणारी गाडी येणार असल्याची माहिती समजल्यावर गोऱ्हे खरेदी करण्यास उत्सुक असणाऱ्या बैलगाडा शौकीनांची झुंबड उडते. या गोऱ्ह्यांना त्यांच्या वय, शरीरयष्टी, बांधा आणि गुणवत्तेनुसार ५१ हजार रुपयांपासून ते दीड लाख रुपयांपर्यंत किंमत मिळत असल्याची माहिती बैलगाडा शौकीन संजय जयसिंगराव हिंगे, अजित चव्हाण ( अवसरी बुद्रुक), आकाश जाधव पाटील , अमोल गाढवे (धामणी) यांनी दिली..अजित चव्हाण लहान वयातच गोऱ्हे खरेदी करून त्यांचे योग्य संगोपन, आहार आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना शर्यतीसाठी तयार करण्याकडे अनेक बैलगाडा मालकांचा कल आहे. त्यामुळे म्हैसूर परिसरातून गोऱ्ह्यांची खरेदी करून त्यांची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाही चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे..उत्तर पुणे जिल्ह्यात बैलगाडा शर्यतींची परंपरा मोठी असून, शर्यतींसाठी चांगल्या जातीच्या बैलांची निवड करण्याकडे बैलगाडा मालकांना विशेष कल असतो. त्यातूनच आता कर्नाटकातील म्हैसूर जातीच्या गोऱ्ह्यांची बाजारपेठेत मागणी वाढताना दिसत आहे :-.बाळासाहेब तांबे (बैलांचे व्यापारी , शिरदाळे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.