पुणे

उरुळी कांचन येथे आढळला बेवारस मृतदेह

उरुळी कांचन येथे आढळला बेवारस मृतदेह
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उरुळी कांचन : हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन येथील वाघेश्वर दूध डेअरीसमोर ४० ते ५० वयोगटातील एका अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह मंगळवारी (ता. ११) पोलिसांना आढळून आला. या व्यक्तीचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, याचा तपास पोलिस करत आहेत.
या मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. कोणास या व्यक्तीचे नाव, पत्ता किंवा नातेवाईकांबाबत माहिती असल्यास त्यांनी तत्काळ उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याशी (०२२-२६९२६६२८७) संपर्क साधावा, असे आवाहन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार यांनी केले आहे.

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