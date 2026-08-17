पुणे

सिद्धेश्वर, खंबेश्वराच्या मंदिरात महिलांची गर्दी

सिद्धेश्वर, खंबेश्वराच्या मंदिरात महिलांची गर्दी
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राहू , ता. १७ : चल गं सये वारूळाला म्हणत.! दौंडच्या पश्चिम पट्ट्यात नागपंचमी सणानिमित्त राहू, खामगाव, पिंपळगाव परिसरात वारुळाची पूजा करण्यासाठी महिलांनी मोठी गर्दी केली होती.
परिसरामध्ये पारंपारिक पद्धतीने नागपंचमीचा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त घरोघरी देवघरामध्ये नागोबाचे चित्र चिकटवून विधीवत पूजा करण्यात आली. पारंपारिक गाणी म्हणत नागपंचमीचा सण साजरा करण्यात आला.
राहू येथील ग्रामदैवत शंभू महादेव, पिंपळगाव येथील सिद्धेश्वर तसेच खामगाव येथील खंबेश्वराच्या मंदिरात महिलांनी गर्दी केली होती. एकत्र आल्यानंतर महिलांनी विविध प्रकारच्या पारंपारिक गाण्यांवर फेर धरत गाणी गायली.

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