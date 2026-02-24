नागणसूर येथील गुलाब फुलशेतीने शोधला उत्पन्नाचा नवा मार्ग ; विविध सहा प्रकारच्या गुलाबाच्या फुलांस चांगली मागणी
नागणसूरमध्ये गुलाब शेतीचा सुगंधी प्रयोग यशस्वी
दररोज ७०–८० किलो उत्पादन; पारंपरिक शेतीला फाटा देत फूलशेतीतून साधली प्रगती
राजशेखर चौधरी ः सकाळ वृत्तसेवा
अक्कलकोट, ता. २४ : नागणसूर (ता. अक्कलकोट) येथील प्रचंडेप्पा नीलप्पा प्रचंडे यांनी पारंपरिक पिकांना फाटा देत दोन एकरांवर गुलाब शेती फुलवून शाश्वत उत्पन्नाचे साधन उभे केले आहे. मेहनत, नियोजन आणि बाजारपेठेचा अभ्यास यांच्या जोरावर त्यांनी वेगळी वाट निवडून ती यशस्वी करून दाखवली आहे. ‘सांबा’, काटेरी, डबल कलर, पांढरा अशा विविध प्रकारांसह एकूण सहा रंगांचे गुलाबाचे दररोज ८० किलोपर्यंत उत्पादन घेतले जात आहे.
प्रचंडेप्पा यांनी अभियंता असलेले त्यांचे बंधू गुरप्पा यांच्या सहकार्याने दोन एकरांवर गुलाब लागवड केली आहे. ‘सहा रंगांचे गुलाब त्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी लागवडीत आणले. सुरुवातीला दररोज पाच किलो उत्पादन मिळत होते; मात्र योग्य मशागत, नियोजनबद्ध खत व औषध फवारणी आणि पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन यामुळे आज उत्पादन दररोज ८० किलोपर्यंत पोचले आहे.
गुलाबाला हंगामानुसार प्रतिकिलो ४० ते १२० रुपये दर मिळत आहे. भावात चढ-उतार असला तरी खर्चाच्या तुलनेत चांगले उत्पन्न हाती येत असल्याचे ते सांगतात. सध्या सोलापूर, अक्कलकोट आणि हैदराबाद या बाजारपेठांमध्ये ते फुलांची विक्री करीत आहेत.
या गुलाब बागेचे आयुष्य सुमारे सहा वर्षांचे असून हंगामात मागणी वाढल्याने अधिक चांगला दर मिळतो. लाल, पांढरा, नारिंगीसह विविध रंगांच्या फुलांनी बाग खुलून गेली आहे. उसासारख्या पिकाला १४–१५ महिने वेळ द्यावा लागतो आणि खर्चही मोठा असतो. वेळेवर पैसे हाती येत नसल्याने प्रचंडेप्पा यांनी पर्यायी शेतीचा मार्ग स्वीकारला आणि सातत्यपूर्ण उत्पन्नाचा स्रोत उभा केला.
- शेतीमध्ये सततच्या उत्पनासाठी गुलाब शेतीची निवड केली. योग्य मशागत, देखभाल यांनी ती यशस्वी झाली आहे. तरुण शेतकरी बांधवांनी बाजाराचा कल ओळखून वेगवेगळे प्रयोग करावेत. गुलाब फूल शेतीत सुद्धा चांगली उत्पन्नाची संधी आहे.
- प्रचंडेप्पा निलप्पा प्रचंडे, शेतकरी, नागणसूर
