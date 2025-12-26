Pune Election : तीन दिवसांत ६७२ अर्ज नेले; नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयात उमेदवारांची गर्दी; मात्र प्रत्यक्षात फक्त एक अर्ज दाखल!

वडगावशेरी : नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत असलेल्या प्रभाग क्रमांक तीन , चार आणि पाच या तीन प्रभागांसाठी इच्छुक उमेदवारांनी आजपर्यंत 672 अर्ज नेले असून फक्त एका उमेदवाराने आज अर्ज दाखल केला, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिली..विमान नगर- लोहगाव, खराडी- वाघोली आणि वडगाव शेरी या तिन्ही प्रभागात मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे. निवडणूक प्रक्रियेचे संपूर्ण कामकाज फिनिक्स मॉल शेजारील नव्या नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालय च्या इमारतीत होत आहे..Pune Water Issue : वारजे मुख्य जलवाहिनीत गळती; चांदणी चौक, बाणेर-बालेवाडी परिसराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत!.विमान नगर- लोहगाव, खराडी- वाघोली आणि वडगाव शेरी या तिन्ही प्रभागात मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे. निवडणूक प्रक्रियेचे संपूर्ण कामकाज फिनिक्स मॉल शेजारील नव्या नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालय च्या इमारतीत होत आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी लागणारे मनुष्यबळ, उपलब्ध मतदान केंद्र, त्यासाठी लागणारे विभागीय अधिकारी, मतदान केंद्र दूर असेल तर काही खाजगी सोसायट्यांचे कम्युनिटी हॉल ताब्यात घेणे आदी गोष्टींची चाचपणी आणि नियोजन अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे..निवडणूक निर्णय अधिकारी भूषण जोशी म्हणाले, नगरअस्ता क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत 36 विभाग आणि तितकेच अधिकारी असतील. सुमारे 58 शाळांमध्ये आणि 360 मतदान केंद्रांमध्ये संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पडेल. कार्यालयापासून सर्वात दूरचे मतदान केंद्र अकरा किलोमीटरवर असून सर्वात जवळचे सातशे मीटरवर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.