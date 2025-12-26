पुणे

Pune Election : तीन दिवसांत ६७२ अर्ज नेले; नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयात उमेदवारांची गर्दी; मात्र प्रत्यक्षात फक्त एक अर्ज दाखल!

Wadgaon Sheri Election Update : नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग ३, ४ आणि ५ साठी तीन दिवसांत तब्बल ६७२ अर्ज नेण्यात आले आहेत. मात्र आतापर्यंत फक्त एकाच उमेदवाराने अधिकृत अर्ज दाखल केल्याची माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

