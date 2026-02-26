''नगरसेवक आपल्यादारी'' हा उपक्रम राबविणार : महेश शिंदे
YSH26B05090
नगरसेवक आपल्या दारी हा उपक्रम राबविणार
अकलूज : प्रभागातील नागरिकांना वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधांसह ओपन जीम, वाचनालय, रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावून नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी ''नगरसेवक आपल्या दारी'' हा उपक्रम राबवून इतरांसाठी आदर्शवत ठरवा असा शाश्वत विकास करणार आहे. सध्या प्रभागास संग्रामनगर येथील टाकीचे पाणी मिळते. त्यामुळे होणारी पाणीटंचाई टाळण्यासाठी शेजारील प्रभागमिळून तीन लाख लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी उभारणार आहे तरुणांसाठी ओपन जिम, वाचनालयाबरोबरच रस्त्याच्या कडेला झाडी लावून ज्येष्ठांसाठी सावलीचा ही प्रबंध करणार आहे. दर महिन्याला प्रभागातील एका भागात स्वच्छता मोहीम राबवली जाणार आहे. स्वच्छता मोहिमेत नागरिकांचाही सहभाग वाढण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे. प्रभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणार आहे. नागरिकांना वेळोवेळी लागणारे शासकीय दाखले सहज व अल्पदरात मिळावेत यासाठी नागरी सुविधा केंद्र उभारणार असून आपल्या प्रभागातील कामे ही पतदर्शी व्हवीत असा प्रयत्न करणार आहे.
- महेश शिंदे, नगरसेवक, अकलूज नगर परिषद
