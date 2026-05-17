पुणे

नागरगावात अडीच लाखांची तांब्याची कॉईलचा चोरीस

आंधळगाव, ता. १७ : शिरूर तालुक्यातील नागरगाव येथे ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्तीच्या शेडचे पत्रे उचकाटून अज्ञात चोरट्यांनी २ लाख ४७ हजार रुपयांच्या तांब्याच्या कॉईल चोरी केल्याची घटना शनिवारी (ता. १६) पहाटे घडली. याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात चार अनोळखी इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत एकनाथ रमेश शेलार (वय ४२, रा. नागरगाव, ता. शिरूर) यांनी फिर्याद दिली आहे.
शेलार हे त्यांच्या भावासोबत नागरगाव येथे विद्युत रोहित्र दुरुस्तीचे काम करतात. शनिवारी पहाटे दीडच्या सुमारास त्यांना अशोक कोंडे यांनी फोन करून त्यांच्या शेडमध्ये बॅटरीच्या उजेडात संशयास्पद हालचाली होत असल्याचे सांगितले. शेलार यांनी शेडमध्ये झोपलेल्या कामगाराला फोन केला असता पळापळीचा आवाज ऐकू आला. त्यामुळे शेलार, त्यांचे भाऊ संदीप, मयूर शेलार घटनास्थळी गेले. त्यावेळी शेडचे पत्रे आणि कंपाउंडची जाळी कापलेली दिसून आली. पत्रे उचकाटण्यासाठी वापरलेली कटावणी व इतर साहित्य घटनास्थळी पडलेले होते. सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता तोंडाला फडके बांधलेल्या चार इसमांनी शेडमधून तांब्याच्या कॉईल बाहेर काढल्याचे दिसून आले. सुमारे २२५ किलो वजनाच्या १५ गोलाकार तांब्याच्या कॉईल चोरीस गेल्याचे उघड झाले. घटनेचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.

