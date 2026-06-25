पुणे

वांगी आढावा नागपूर

वांगी आढावा नागपूर
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नागपूर बाजारात ६०० ते १२०० रुपये

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : स्थानिक पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्केट यार्डमध्ये वांग्याची आवक वाढून ५०० क्विंटलवर पोहोचली असून वाढलेल्या पुरवठ्यामुळे दरांवर काहीसा दबाव असल्याचे चित्र आहे. व्यापारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या बाजारात वांग्याचे व्यवहार ६०० ते १,२०० रुपये प्रतिक्विंटल दरम्यान होत असून सरासरी दर १,०५० रुपये प्रतिक्विंटल नोंदविला जात आहे.
नागपूर जिल्ह्यासह परिसरातील गावांमध्ये भाजीपाला उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. याशिवाय भंडारा जिल्हा भाजीपाला उत्पादनाचा महत्त्वाचा पट्टा मानला जातो. या भागात वांगी, भेंडी, गवार आणि चवळी यांसह विविध भाजीपाला पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने बाजारात नियमित आवक होत असते. सध्या स्थानिक स्तरावर उत्पादित वांग्याचा पुरवठा वाढल्यामुळे बाजारातील आवकेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. शेतकरी स्थानिक बाजारपेठांबरोबरच दर समाधानकारक असल्यास नागपूर बाजारातही माल विक्रीसाठी आणत आहेत. परिणामी बाजारात वांग्याची उपलब्धता वाढली असून व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. व्यापाऱ्यांच्या मते, आगामी काळात आवक याच पातळीवर राहिल्यास दरांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र किरकोळ बाजारातील मागणी कायम राहिल्यास सध्याचे दर टिकून राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वांग्याच्या गुणवत्तेनुसार दरात चढ-उतार होत असून दर्जेदार मालाला तुलनेने चांगला भाव मिळत आहे.

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