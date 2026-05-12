नवीन नागपूर प्रकल्पाला विरोध

नवीन नागपूर प्रकल्पाला
शेतकऱ्यांचा विरोध
स्वाक्षरीस नकार; एसडीओ कार्यालयावर आंदोलन
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : गोधणी-लाडगाव खसऱ्याअंतर्गत नवीन नागपूर प्रकल्पासाठी अधिग्रहित होणाऱ्या जमिनीबाबत शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून मागण्या मान्य होईपर्यंत कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात प्रकल्पबाधित शेतकरी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात धडकले.
गुमगाव येथे नुकत्याच झालेल्या सभेत शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानुसार प्रस्तावित नवीन नागपूर परिसरात प्रति एकर २००० चौरसफूट भूखंड देण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जमीन मूल्यांकन चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. जिल्हाधिकारी कार्यालय व एनएमआरडीएने आपल्या सोयीनुसार नोंदणी दर घेतल्याने मूल्यांकन मान्य नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांनी भूमी अधिग्रहण कार्यालयात जाऊन मूल्यांकन कोणत्या निकषावर करण्यात आले याची माहिती मागितली. तसेच तहसील कार्यालयातही संबंधित निकषाची प्रत मागण्यात आली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा किशोर आष्टनकर, नरेंद्र टिपले, अजय चाफले, रमेश ठोबरे, प्रमोद आष्टनकर, धनंजय वऱ्हाडे, विष्णू आष्टनकर, योगेश निवंत, भीमराव भुते, युवराज आष्टनकर आदींनी दिला आहे.
कोट ----
शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांवर सुनावणी घेऊन न्याय द्यावा. योग्य मोबदला व प्रति एकर २००० चौरसफूट भूखंड मिळाल्याशिवाय आम्ही कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणार नाही.
- किशोर आष्टनकर, प्रकल्पबाधित शेतकरी
