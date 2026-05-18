कोतवालीतील कोठीरोड परिसरातील घटना

महालमध्ये तस्करांचे टोळीयुद्ध
वर्चस्वाच्या वादातून कोठी रोड परिसरात गोळीबार
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. १८ : वर्चस्वाच्या लढाईतून अमली पदार्थाच्या तस्करांनी कोठी रोड येथील नवयुग शाळेजवळ गोळीबार केल्याची घटना रविवारी रात्री घडली. विशेष म्हणजे, या परिसरापासून केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांचे घर काहीच अंतरावर आहे. याप्रकरणी सौरभ घाटे (वय २७, रा. कोठीरोड) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी सहा जणांवर गुन्हा दाखल केला.
गंगा काकडे, रवी मोहतो आणि साथीदार अशी ड्रग्ज तस्करांची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सौरभ हा रोहन आणि अन्य काही मित्रांसोबत कोठीरोड येथील घरासमोर होता. रात्री साडेअकराच्या सुमारास तीन मोटारसायकलवर सहा युवक तेथे आले. त्यांनी सौरभच्या दिशेने दोन गोळ्या झाडल्या. त्यामुळे सौरभसह त्याचे मित्र सैरावैरा पळू लागले. यानंतर मोटारसायकलवरून आलेले सहाही जण तेथून पसार झाले. घटनेची माहिती मिळताच कोतवाली पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. कोतवाली पोलिसांकडे आलेल्या तक्रारीवरून सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, परिसरातील सीसीटीव्हीची तपासणी केली असता गोळीबार करणाऱ्यातील दोघे गंगा काकडे आणि रवी मोहतो असल्याची खात्री पोलिसांना पटली.
आरोपींचा मित्र ताब्यात
गंगा आणि रवी यांनी गोळीबार केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आढळून आल्यानंतर पोलिसांची तपास यंत्रणेला कामी लागली. गंगाचा मित्र प्रतीक कदम याला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. त्याने घटनेच्या एक-दोन दिवसांपूर्वी गंगा आणि रवी यांच्याशी मोबाइलवरून संपर्क केल्याची माहिती समोर आली आहे.
भांडणातून झाली गंगाची गॅंग
सौरभचा मोठा भाऊ प्रवीण घाटे याच्यावर एनडीपीएस आणि इतर गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्या गॅँगमध्ये दीड वर्षांपूर्वी रवी मोहतो आणि गंगा प्रज्वल काकडे हे काम करायचे. दोघांवरही गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, पैशाच्या वादातून त्यांचे भांडण झाले आणि दोघांनीही प्रवीणची गॅंग सोडून स्वतःची गॅंग तयार केली. तेही ड्रग्ज तस्करी करायचे.
