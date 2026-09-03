कांदा बाजार आढावा

नागपूर बाजारात ४,००० ते ४,५०० रुपये
नागपूर : स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याची आवक वाढत असून विविध भागांतून माल विक्रीसाठी येत आहे. सध्या बाजारात सुमारे १,०२० क्विंटल कांद्याची आवक होत असून कांद्याचे व्यवहार प्रतिक्विंटल ४,००० ते ४,५०० रुपये दराने होत आहेत. बाजारात कांद्याचा सरासरी दर ४,३७५ रुपये प्रतिक्विंटल असल्याची माहिती व्यापारी सूत्रांनी दिली.
नागपूर बाजारपेठेत राज्यातील विविध भागांतून कांद्याची आवक होत आहे. स्थानिक उत्पादकांसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांमधूनही कांदा विक्रीसाठी आणला जात आहे. त्याचबरोबर नागपूरलगतच्या मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा परिसरातूनही मोठ्या प्रमाणात कांदा बाजारात येत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.आवकेमध्ये विविध भागांचा सहभाग असल्याने बाजारात कांद्याची उपलब्धता कायम आहे. मात्र, कांद्याची प्रतवारी, आकार आणि गुणवत्तेनुसार दरांमध्ये फरक दिसून येत आहे. चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला तुलनेने अधिक दर मिळत असून मध्यम व सामान्य प्रतीच्या मालाचे व्यवहार खालच्या पातळीवर होत आहेत.सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या मालाला स्थानिक व्यापारी आणि किरकोळ बाजारातील मागणीचा आधार मिळत आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर ४,००० ते ४,५०० रुपये या पातळीवर टिकून असल्याचे बाजारातील चित्र आहे. राज्याबाहेरील, विशेषतः छिंदवाडा परिसरातून येणाऱ्या आवकेमुळे नागपूर बाजारातील कांद्याची उपलब्धता वाढली आहे.
पुढील काळात कांद्याच्या दराची दिशा ही बाजारातील आवक आणि मागणीवर अवलंबून राहणार आहे. सध्या विविध भागांतून होणारी आवक कायम राहिल्यास बाजारातील उपलब्धता वाढण्याची शक्यता असून, मागणीच्या तुलनेत आवकेत बदल झाल्यास दरांवर परिणाम होऊ शकतो, असे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले.
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