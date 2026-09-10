डाळिंब बाजार नागपूर

नागपुरात २००० ते ६००० रुपये
नागपूर : स्थानिक बाजार समितीत डाळिंबाची आवक कमी झाली असून, सध्या अवघी ८२ क्विंटल आवक होत आहे. बाजारात दाखल होणारा बहुतांश माल स्थानिक भागातूनच येत असल्याचे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले. आवक मर्यादित असल्याने डाळिंबाला सध्या प्रतिक्विंटल २ हजार ते ६ हजार रुपये दर मिळत असून, सरासरी दर सुमारे ५ हजार रुपये आहे. गेल्या काही दिवसांच्या तुलनेत डाळिंबाच्या आवकेत घट झाल्याचे बाजारातील चित्र आहे. बाहेरील बाजारपेठांमधून होणारा पुरवठा सध्या कमी असून, नागपूर बाजारात स्थानिक उत्पादकांकडूनच माल दाखल होत आहे. त्यामुळे बाजारातील एकूण उपलब्धता मर्यादित राहिली आहे. डाळिंबाच्या गुणवत्तेनुसार दरात मोठी तफावत असून, चांगल्या दर्जाच्या मालाला तुलनेने चांगला दर मिळत आहे. सध्या बाजारात आवक कमी असल्याने दरावर फारसा दबाव नसल्याचे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले. मात्र, आगामी काळात आवकेत वाढ झाल्यास उपलब्ध मालाचे प्रमाण वाढून दरावर दबाव निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः बाहेरील भागातून मोठ्या प्रमाणात डाळिंब बाजारात दाखल झाल्यास बाजारातील पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सध्याच्या मर्यादित आवकेच्या पार्श्वभूमीवर डाळिंबाला सरासरी पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. त्यामुळे आवक आणि गुणवत्तेतील बदलानुसार आगामी काळात डाळिंबाच्या दराची दिशा ठरणार असल्याचे व्यापारी सूत्रांनी स्पष्ट केले.
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