पुणे

शेवगाव - एक कोटींच्या निधीतून शहरातील प्रभाग ११ मध्ये साकारणार नमो उद्यान

शेवगाव - एक कोटींच्या निधीतून शहरातील प्रभाग ११ मध्ये साकारणार नमो उद्यान
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सुनील काकडे
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शेवगावात उभारणार नमो उद्यान
एक कोटींचा निधी ः प्रभाग अकरामध्ये नियोजन

शेवगाव, ता. २६ : शहरातील नागरिकांना स्वच्छ, सुंदर आणि आरोग्यदायी वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शेवगाव नगरपरिषदेच्या प्रभाग ११मध्ये एक कोटी रुपयांच्या निधीतून ‘नमो उद्यान’ साकारण्यात येणार आहे. सौंदर्यात भर घालणारा आणि सर्व वयोगटांसाठी उपयुक्त ठरणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लवकरच प्रत्यक्षात येणार असल्याची माहिती नगरसेवक सुनील काकडे यांनी दिली.

वाढते शहरीकरण, धावपळीची जीवनशैली आणि सार्वजनिक मोकळ्या जागांची कमतरता लक्षात घेऊन नागरिकांना विरंगुळा, मनोरंजन आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘नमो उद्यान’ उभारण्यात येत आहे. या उद्यानामध्ये आकर्षक वृक्षलागवड, हिरवळीचे विस्तीर्ण क्षेत्र, सुशोभित कारंजे, लहान मुलांसाठी विविध खेळणी, नागरिकांसाठी खुल्या व्यायामशाळेची साधने, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना वेळ घालविण्यासाठी बैठकीची व्यवस्था केली जाणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी शहरातील कोरडे वस्ती परिसरालगत नागरिक विनय भारदे यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत एक एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यांच्या या योगदानामुळे उद्यान उभारणीच्या कामाला गती मिळाली. त्यांच्या सहकार्याबद्दल नगरसेवक सुनील काकडे यांनी विशेष आभार व्यक्त केले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर झाला. शिवसेना नेते अरुण मुंढे, नगराध्यक्षा माया अरुण मुंढे, शिवसेना तालुकाप्रमुख आशुतोष डहाळे, ताहेर पटेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे गटनेते वजीर पठाण, नगरसेवकांचे सहकार्य लाभल्याचे काकडे यांनी सांगितले.

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