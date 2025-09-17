पुणे

Pune Crime : पुण्यातील नाना पेठेतील अनधिकृत मासळी दुकाने बंद; बाजारातील ५० दुकाने बंद

Pune Updates : नाना पेठ मासळी बाजारातील अनधिकृत दुकांनांवर पोलिसांनी धडक कारवाई करत सुमारे ५० दुकाने बंद केली असून काही दुकानांवर आंदेकर टोळीचा संबंध असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नाना पेठेतील मासळी बाजारातील अनधिकृत दुकानांवर समर्थ पोलिसांनी कारवाई केली. त्यात काही दुकाने आंदेकर टोळीच्या हस्तकांकडून चालविण्यात येत असल्याचा पोलिसांना संशय होता.

