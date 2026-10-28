अभिलाषा वाघमारे हिला पुरस्कार प्रदान

धावपटू अभिलाषा वाघमारेचा गौरव
नंदा जाधव प्रतिष्ठानच्या वतीने स्मृती पुरस्कार प्रदान
सातारा, ता. २८ : आंतरराष्ट्रीय धावपटू नंदा जाधव यांच्या २७ व्या स्मृतिदिनानिमित्त (कै.) नंदा जाधव प्रतिष्ठानच्या वतीने नवोदित धावपटू अभिलाषा वाघमारे हिला डॉ. संदीप काटे व पालिकेचे उपाध्यक्ष दत्ता बनकर यांच्या हस्ते नंदा जाधव स्मृती पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी आयोजिलेल्या रक्तदान शिबिरात १४० जणांनी रक्तदान केले.
डॉ. काटे म्हणाले, ‘‘नंदा जाधव ही साताऱ्यातील पहिली आंतरराष्ट्रीय धावपटू होती. तिच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ या परिसरात एक क्रीडा संकुल उभारण्यात यावे. रनर फाउंडेशनच्या माध्यमातून मॅरेथॉनविषयक एक कायमस्वरूपी दालन उभे करण्याचा मानस असून, त्यात नंदा जाधवने मिळवलेल्या विविध पुरस्कारांचे जतन करून भावी व नवोदित खेळाडूंना त्यापासून प्रेरणा मिळेल.’’
खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सातारा व आसपासच्या परिसरात क्रीडा क्षेत्राला पूरक असे मैदान उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नंदा जाधवचे कर्तृत्व मी लहानपणापासून पाहिले आहे. तिच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ क्रीडा संकुल होण्यासाठी मी निश्चित पाठपुरावा करीन, असे आश्वासन उपाध्यक्ष ॲड. बनकर यांनी दिले.
प्रतिष्ठानचे सचिव सुरेश साधले यांनी प्रास्ताविक केले. उपाध्यक्ष टी. आर. गारळे व आनंदराव कणसे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. श्रीकांत देशमुख यांनी आभार मानले.
कार्यक्रमास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण जाधव, संभाजीनगरचे सरपंच सतीश माने, उपसरपंच काशिनाथ गोरड, नितीन पाटील, सुजित चावरे, महेश कदम, गिरीश ढेंबरे, उमेश कांबळे, राम कदम, राजेंद्र कामटे, ॲड. सागर जाधव, संजय गायकवाड, महेश जाधव, रमेश हलगेकर, अमोल तांगडे, महेश गडकरी, एचडीएफसी बँकेचे श्री. कुलकर्णी, अर्चना देशमुख, हेमंत शिदे, किशोर मोरे, श्री. जगदाळे आदी उपस्थित होते.
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