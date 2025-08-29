पुणे

Nanded Airport : नांदेड विमानतळाच्या धावपट्टीवरील खड्ड्यांमुळे पुणे-नांदेड विमानसेवा अनिश्चित काळासाठी स्थगित

Air Travel Update : नांदेड विमानतळावर धावपट्टीवरील खड्ड्यांमुळे DGCAने विमानतळ बंद करून पुणे-नांदेड हवाईसेवा अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली आहे.
Nashik Airport
Nashik Airportsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नांदेड विमानतळाच्या धावपट्टीवर खड्डे आढळून आल्याने ‘डीजीसीए’ने (नागरिक हवाई वाहतूक महासंचालनालय) नांदेड विमानतळ प्रवासी सेवेसाठी बंद केले आहे. परिणामी, नांदेड विमानतळावरची विमानसेवा पूर्णपणे थांबली आहे. याचा थेट फटका पुण्याहून नांदेडला जाणाऱ्या प्रवाशांना बसला आहे. स्टार एअरची पुणे-नांदेड विमानसेवा अनिश्चित काळासाठी बंद केली आहे. ‘डीजीसीए’च्या आदेशानंतर धावपट्टीचे काम सुरु झाले आहे.

Loading content, please wait...
Travel
Nanded
Airport
pune airport

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com