Nanded Airport : नांदेड विमानतळाच्या धावपट्टीवरील खड्ड्यांमुळे पुणे-नांदेड विमानसेवा अनिश्चित काळासाठी स्थगित

पुणे : नांदेड विमानतळाच्या धावपट्टीवर खड्डे आढळून आल्याने ‘डीजीसीए’ने (नागरिक हवाई वाहतूक महासंचालनालय) नांदेड विमानतळ प्रवासी सेवेसाठी बंद केले आहे. परिणामी, नांदेड विमानतळावरची विमानसेवा पूर्णपणे थांबली आहे. याचा थेट फटका पुण्याहून नांदेडला जाणाऱ्या प्रवाशांना बसला आहे. स्टार एअरची पुणे-नांदेड विमानसेवा अनिश्चित काळासाठी बंद केली आहे. ‘डीजीसीए’च्या आदेशानंतर धावपट्टीचे काम सुरु झाले आहे. .नांदेड विमानतळ हे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) च्या अखत्यारीत आहे. मात्र, धावपट्टीच्या देखभाल व दुरुस्तीचे काम योग्य पद्धतीने झाले नसल्याने ‘डीजीसीए’ला अखेर कारवाई स्वरूपात विमानतळ बंद करावे लागले. नांदेड विमानतळावरची विमानसेवा स्थगित केली आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष स्वाती पांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..‘उडान’ सेवा जमिनीवरपुणे-नांदेड- पुणे ही ‘उडान’ योजनेत समाविष्ट असलेला मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावर सेवा देणाऱ्या कंपनीचे तिकीट दर तुलनेने कमी आहे. पुण्याहून चार मार्गांवर ‘उडान’ सेवा सुरु आहे. यात पुणे-नांदेडचादेखील समावेश होता. पुणे-नांदेड विमानसेवा ही आठवड्यातून तीन दिवस होती. पुण्याहून (एस ५-२५०) हे विमान दुपारी ४ वाजून ४० मिनिटांनी उड्डाण घेत, नांदेडला सायंकाळी ६ वाजता पोहोचत. नांदेडहून (एस५-२४९) हे विमान सायंकाळी ६ वाजून २५ मिनिटांनी उड्डाण घेत, पुण्याला रात्री ७ वाजून ४५ मिनिटांनी पोचत असे. ही सेवा सोमवार, बुधवार व शुक्रवार अशी तीन दिवस सुरु असायची..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.