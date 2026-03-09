‘मिसिंग रेल्वे लिंक’ पूर्ण करा
नांदेड-लातूर थेट रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव केवळ दोन जिल्ह्यांना जोडणारा प्रकल्प नसून ही विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या तिन्ही विभागांना जोडणारी एक महत्त्वाची ‘मिसिंग लिंक’असल्याचे सांगतानाच या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी खा. अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी राज्यसभेत शून्य प्रहरात बोलताना केली.
नांदेड आणि लातूर या दोन शहरांत अद्याप थेट रेल्वे मार्ग नाही. सध्या रेल्वेने २१२ किलोमीटरचा वळसा घालून जाण्यासाठी ६ तास लागतात तर रस्ते मार्ग १४४ कि. मी. चा आहे. प्रस्तावित १०४ कि. मी. लांबीच्या नवीन थेट रेल्वे मार्गामुळे हा प्रवास केवळ सव्वा तासात पूर्ण होणे शक्य आहे. याचा थेट फायदा विदर्भ आणि शेजारील छत्तीसगड, मध्य प्रदेशातील बिलासपूर व जबलपूर सारख्या शहरांना पश्चिम किनारपट्टीकडे जाण्यासाठी होईल, असे चव्हाण म्हणाले.
सदर प्रकल्पाचा ''फायनल लोकेशन सर्व्हे'' पूर्ण झाला असून तो प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने याला तातडीने मंजुरी दिल्यास राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळेल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
