Nandkishor Mulik : वीस वर्षांत हजार वेळा सिंहगडाची पायी वारी

नंदकिशोर मुळीक (वय ६५) यांनी सिंहगडावर तब्बल एक हजार वेळा पायी (ट्रेक) जाण्याचा विक्रम केला आहे.
मयूर कॉलनी - शिवतीर्थनगर, कोथरूड येथील रहिवासी नंदकिशोर मुळीक (वय ६५) यांनी सिंहगडावर तब्बल एक हजार वेळा पायी (ट्रेक) जाण्याचा विक्रम केला आहे. मुळीक यांनी २००५ पासून आठवड्यातून एकदा सिंहगडावर पायी जाण्याची सुरुवात केली. यावर्षी (ता. २८ ऑगस्ट) त्यांनी आपला ‘एक हजारावा’ ट्रेक पूर्ण केला.

