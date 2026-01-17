TSG26B02001
तिसंगी (ता. पंढरपूर) : चेअरमन नंदू थोरात व व्हाइस चेअरमन लिंगा मदने यांचा सन्मान करताना संचालक मंडळ व ग्रामस्थ.
सोनके सोसायटीच्या
चेअरमनपदी नंदू थोरात
तिसंगी, ता. १७ : उमेश परिचारक विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी, सोनकेच्या (ता. पंढरपूर) चेअरमनपदी नंदू थोरात तर व्हाइस चेअरमनपदी लिंगा मदने यांची बिनविरोध निवड झाली. ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत सोनके येथील हनुमान मंदिरात शांततेत आणि उत्साहात ही निवड प्रक्रिया पार पडली.
सोसायटीच्या निवड प्रक्रियेत सर्व सभासद व संचालकांनी एकमताने निर्णय घेतल्यामुळे ही निवड बिनविरोध झाली. नवीन नेतृत्वामुळे सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकरी, सभासद आणि ग्रामस्थांच्या विकासासाठी अधिक प्रभावी काम होईल, असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला.
या निवडीवेळी ‘सहकार शिरोमणी’चे व्हाइस चेअरमन भारत कोळेकर, मधुकर हाके, माजी सरपंच दशरथ थोरात, हरिदास थोरात, उपसरपंच बाबासाहेब हाके, ‘विठ्ठल’चे संचालक पै. धनाजी खरात, ॲड. अप्पासाहेब कोळेकर, युवा नेते दत्तात्रय बंडगर आदींसह संचालक मंडळ उपस्थित होते.
निवडीनंतर नवनिर्वाचित चेअरमन नंदू थोरात व व्हाइस चेअरमन लिंगा मदने यांचा उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी नंदू थोरात यांनी, सोसायटीच्या माध्यमातून सभासदांच्या हितासाठी पारदर्शक व विकासाभिमुख कारभार करण्याचा मानस व्यक्त केला.
