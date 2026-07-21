पुणे

Naneghat Accident: वर्षा सहल ठरली अखेरची! नाणेघाटात 'नानाचा अंगठा'वरून दरीत पडून २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

नाणेघाटातील ‘नानाचा अंगठा’ डोंगरकड्यावरून २२ वर्षीय दत्ता लोंढेचा पाय घसरून खोल दरीत पडून मृत्यू; मुरबाड सह्यगिरी रेस्क्यू टीमकडून साडेतीन तासांच्या शोधानंतर मृतदेह हाती
The Sahyagiri Rescue Team recovered the body after a three-and-a-half-hour rescue operation amid difficult weather conditions.

The Sahyagiri Rescue Team recovered the body after a three-and-a-half-hour rescue operation amid difficult weather conditions.

Sakal

सुदाम बिडकर
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पारगाव/जुन्नर : जुन्नर व मुरबाड तालुक्याच्या सीमेवर असलेल्या ऐतिहासिक नाणेघाट येथील 'नानाचा अंगठा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उंच डोंगरावर गेलेल्या चार मित्रांपैकी एकाचा डोंगरकड्यावरून पाय घसरून दरीत पडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना काल सोमवारी घडली आहे.

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