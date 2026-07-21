Naneghat Accident: वर्षा सहल ठरली अखेरची! नाणेघाटात 'नानाचा अंगठा'वरून दरीत पडून २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

पारगाव/जुन्नर : जुन्नर व मुरबाड तालुक्याच्या सीमेवर असलेल्या ऐतिहासिक नाणेघाट येथील 'नानाचा अंगठा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उंच डोंगरावर गेलेल्या चार मित्रांपैकी एकाचा डोंगरकड्यावरून पाय घसरून दरीत पडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना काल सोमवारी घडली आहे. .आंबेगाव तालुक्यातील पारगाव येथील दत्ता विनायक लोंढे (वय २२ वर्ष) असे दरीत पडून मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. त्याचा मृतदेह आज मंगळवारी सकाळी शोधून काढण्यात मुरबाड येथील सह्यगिरी रेस्क्यू टीमला यश आले आहे..पारगाव येथील तेजस लक्ष्मण काटे (वय २५ वर्ष ), सुनील बाबुराव पवार (वय २३ वर्ष ), अनिकेत संदीप ढोबळे (वय २२ वर्ष ), दत्ता विनायक लोंढे (वय २२ वर्ष) हे चार मित्र कार मधुन नाणेघाट परिसरातील नानाचा अंगठा या ठिकाणी वर्षा सहलीसाठी फिरण्यासाठी गेले होते..सर्वांच्या अगोदर अर्धवट वाटेतून गाडीकडे परत जातो म्हणून निघालेला दत्ता लोंढे हा पार्किंगच्या ठिकाणी गाडीमध्ये मिळून आला नाही म्हणून त्याच्या सोबतच्या मित्रांनी इतर स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने शोध घेतला असता तो जवळपास कोठेही दिसून आला नाही..सदर घटनेची माहिती मिळताच तात्काळ जुन्नर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संकेत चौधरी व पथक रवाना करून आपदा विभागातील रेस्क्यू टीम, फॉरेस्ट विभाग यांना माहिती देऊन सदर ठिकाणी शोध व बचाव कार्य सुरू केले असता दाट धुक्यामुळे दरीमध्ये काहीही दिसून येत नसल्याने शोधण्यात अडचण निर्माण झाली..सदर युवकाची डोंगरावर अर्धवट ठिकाणी एक चप्पल मिळून आल्याने तसेच दरीत घसरल्याच्या खुणा दिसल्याने सदर युवक पावसामध्ये पाय घसरून दरीत पडला असण्याची दाट शक्यता वाटली. घटनास्थळी आपदा मित्र सुशांत भुजबळ रेस्क्यू टीम सदस्य आदित्य डेरे, शंतनू डेरे जुन्नर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड, वनपरिक्षेत्राधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी थर्मल ड्रोन द्वारे या ठिकाणी पाहणी केली असता पाऊस वारा व धुके यांचा अंदाज न आल्याने शोध मोहीम थांबवली होती..आज मंगळवारी सकाळी पुन्हा शोधमोहीम मुरबाडच्या दिशेने चालू केली असता मुरबाड येथील दीपक विशे यांच्या सह्य गिरी रेस्क्यू टीमच्या कुसुम विशे, संदेश गपाट, हेमंत ठोंबरे, रामदास ठोंबरे, मारुती वाघ, हरि लोबी, समीर ठोंबरे यांनी सुमारे साडे तीन तास अथक प्रयत्न करून सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास सदर युवकाचा मृतदेह शोधून काढण्यात यश मिळविले आहे..नागरिकांनी वर्षा सहलीच्या निमित्ताने धोकादायक परिसरात जाताना सतर्कता बाळगण्याचे व घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात येत आहे.मुरबाड (जि.ठाणे) येथील सह्यगिरी रेस्क्यु टीमने या वर्षभरात दहा बचाव कार्य केले असून त्यापैकी सहा बचाव कार्यामध्ये मृतदेह शोधून काढले आहेत हे मृतदेह २० ते २५ वयोगटातील आहेत तरुणांनी फिरायला जाताना नको ते धाडस करू नये असे आवाहन सहयगिरी रेस्क्यू टीमचे दीपक विशे यांनी केले आहे..दत्ता लोंढे याचे वडील विनायक लोंढे हे ट्रॅक्टर चालवून तसेच शेती करत कुटुंबाचा उदर्निवाह चालवत होते. त्याला दोन बहिणी असून दोन्ही बहिणीची लग्न झाले आहे. त्यामुळे दत्ता एकुलता एक होता तोही वेल्डिंगची कामे करून कुटुंबाला हातभार लावीत होता त्याच्या दुर्दैवी निधनाने पारगाव परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.