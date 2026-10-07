नानगावात ट्रॅक्टरला धडकून युवकाचा मृत्यू

खुटबाव, ता. ७ : नानगाव (ता. दौंड) येथे उसाच्या ट्रॅक्टरला धडकल्याने अभियंता युवकाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. ६) सायंकाळी ७.३० वाजता घडली. यामध्ये आर्यन वासुदेव ससाणे (वय २०, रा. नानगाव, ता. दौंड) याचा मृत्यू झाला. आर्यन हा ससाणे कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता. तो मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत होता.
याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की, अष्टविनायक मार्गावरील पारगाव -नानगाव रस्त्यावर गणेश रोड परिसरात उसाने भरलेला ट्रॅक्टर जागीच उभा होता. त्यावेळी नानगाव येथे रात्रीच्या सुमारास वीज नव्हती. यावेळी पाठीमागून दुचाकीवरून आलेल्या आर्यनला ट्रॅक्टरचा अंदाज न आल्याने तो ट्रॅक्टरला जाऊन धडकला. या अपघातात ट्रॅक्टरचे लोखंडी भाग त्याच्या हृदयाला व फुफ्फुसाला लागल्याने अंतर्गत रक्तस्राव झाला. केडगाव येथे खासगी दवाखान्यात पुढील उपचारासाठी नेले असता डॉ. भरत खळदकर यांनी त्याला मृत घोषित केले. दरम्यान, बुधवारी (ता. ७) सकाळी १० वाजता शोकाकूल वातावरणात आर्यनवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याच्या पश्चात आई मीनाक्षी, वडील व डॉक्टर बहीण अक्षदा असा परिवार आहे. उद्योजक माऊली ससाणे हे त्याचे चुलते होत.
दोन युवक गेल्याने गावावर शोककळा
नानगाव येथील फार्मासिस्ट राहुल दिलीप खळदकर (वय २४) हा १० दिवसांपूर्वी कुरकुंभ येथील सिपला कंपनीतून सायंकाळच्या सुमारास कामावरून घरी परत येत होता. त्यावेळी कडेठाण येथे पावसामध्ये विद्युत खांबाचा अंदाज न आल्याने तो खांबाला धडकला. या धडकेमध्ये राहुलचा जागीच मृत्यू झाला. पंधरवड्यात गावातील दोन युवक गेल्याने गावावर शोककळा पसरली आहे.
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