लेण्याद्री येथे नारदीय कीर्तनकारांचा मेळावा
ओतूर, ता. ५ ः प्रबोधन भारती, पुणे यांच्या वतीने लेण्याद्री येथे नारदीय कीर्तनकारांचा तीन दिवसांचा विद्यार्थी मेळावा संपन्न झाल्याची माहिती प्रबोधन भारती संस्थेच्या संचालिका प्रज्ञा कुलकर्णी यांनी दिली.
श्री क्षेत्र लेण्याद्री येथील हॉटेल गिरिजा येथे ही निवासी कीर्तन कार्यशाळा घेण्यात आली. यासाठी नागपूर, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, पुणे, पालघर, मुंबई, रायपूर, सोलापूर, नाशिक आदी शहरांतून कीर्तन शास्त्र अभ्यासक एकत्र आले होते.
राष्ट्रीय कीर्तनकार विश्वास कुलकर्णी हे या कार्यशाळेचे मुख्य संयोजक व ओतूर येथील कीर्तनकार डॉ. रश्मी घोलप या सहसंयोजक होत्या.
नारदीय कीर्तनातून प्रबोधन, समुपदेशन, राष्ट्र पुरुषांच्या कार्याची ओळख, प्रभावीपणे करण्यासंदर्भात प्रात्यक्षिकांसह, दासबोध आदी ग्रंथांवरील चर्चासत्रे, परिसंवाद यावेळी आयोजित करण्यात आले.
विद्यार्थी वर्गासाठी कीर्तनकार मानसीताई बडवे, विश्वास कुलकर्णी यांनी कीर्तने सादर केली. कौस्तुभ महाराज परांजपे यांनी देखील उपस्थित होते. तर प्रद्युम्न नाडगौडा यांनी तबला वादन व जुन्नरचे श्रीकृष्ण गवळी यांनी हार्मोनिअम साथ केली.
