पुणे

नारळी पौर्णिमा निमित्त पंढरपूरातील कोळी बांधवाची भव्य शोभा यात्रा

नारळी पौर्णिमा निमित्त पंढरपूरातील कोळी बांधवाची भव्य शोभा यात्रा
Published on

PDR26B09951
पंढरपूर : येथे नारळी पाैर्णिमेनिमित्त महादेव कोळी समाजाच्या वतीने काढण्यात आलेली शोभायात्रा.
---
पंढरीत कोळी समाजाचा
नारळी पौर्णिमा उत्सव
होडी चालक-मालकांची भव्य शोभायात्रा
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. २९ : नारळी पौर्णिमेनिमित्त पंढरपुरातील समस्त महादेव कोळी समाजाच्या वतीने शहरातून होडी चालक- मालक बांधवांची भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. शोभायात्रेची सांगता चंद्रभागा वाळवंटात करण्यात आली. यावेळी कोळी समाजाच्या वतीने चंद्रभागा नदीचे जलपूजन व जलकुंभांचे पूजन करण्यात आले.
परंपरा जपणाऱ्या या उत्सवातून कोळी समाजाच्या संस्कृतीचे दर्शन घडले. मिरवणुकीत समाजाच्या संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे विविध आकर्षक देखावे साकारण्यात आले होते. पारंपरिक वेशभूषा, लोककला, सांस्कृतिक सादरीकरण तसेच पूर्वजांनी जपलेल्या परंपरांचे दर्शन या मिरवणुकीतून घडले. आपल्या संस्कृतीचा वारसा आजही तितक्याच उत्साहाने पुढे नेला जात असल्याचे यावेळी दिसून आले.
शोभायात्रेत कोळी महिला व तरुणींचा मोठ्या संख्येने सहभाग होता. यावेळी माजी नगराध्यक्ष बाबा अधटराव, लक्ष्मण शिरसट, शिवसेना नेते साईनाथ अभंगराव, लक्ष्मण धनवडे, हरिभाऊ नेहतराव, पुंडलिक देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी अनिल अभंगराव, मारुती संगीतराव, हणमंत अभंगराव, मुकुंद नेहतराव आदींसह होडी चालक- मालक संघटनेचे पदाधिकारी सतीश नेहतराव, गणेश अंकुशराव, नितीन अधटराव यांच्यासह मोठ्या संख्येने कोळी महिला व तरुण सहकारी उपस्थित होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra cultural heritage
Narali Pournima celebrations
Mahadev Koli community Pandharpur
festive boat procession
cultural festival in Maharashtra
Pandharpur events 2023
Koli community traditions
water worship rituals
boat owners celebration
traditional attire festivals
cultural presentations Maharashtra
Koli women participation
Nashik Narali Pournima celebrations
Pandharpur local events
community festivals in India
नारळी पौर्णिमा उत्सव
महादेव कोळी समाजाची मिरवणूक
पंढरपूर सांस्कृतिक सण
जलपूजन आणि जलकुंभ पूजन
पंढरपूर क्रीडा उत्सव
कोळी समाजाची पारंपरिक वेशभूषा
कोळी महिलांचा सहभाग
पंढरपूर महापूरात
शोभायात्रेतील आकर्षण
सांस्कृतिक सादरीकरण पंढरपूर
कोळी समाजाच्या वारसा जपण्याचे कार्य
नारळी पौर्णिमेचे महत्त्व
पंढरपूरच्या शुध्द जलस्रोतांसाठी आपले योगदान
पंढरपूर महोत्सव २०२३
Marathi News Esakal
www.esakal.com