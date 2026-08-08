रोकड असलेली पिशवी नारायणगावातून पळवली

नारायणगाव, ता. ८ : येथील बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेतून काढलेली ८० हजार रुपयांची रोकड चोरट्याने दुचाकीच्या हँडलवरून लंपास केली. ही घटना शुक्रवारी (ता. ७) दुपारी दीडच्या सुमारास पुणे- नाशिक महामार्गावरील एका चष्म्याच्या दुकानासमोर घडली. याप्रकरणी नारायणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रगतशील शेतकरी प्रमोद नामदेव वाजगे यांच्या आईवर नारायणगाव येथील भोसले हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. हॉस्पिटलचे बिल भरण्यासाठी वाजगे यांनी बँकेतून ८० हजार रुपये काढले होते. ही रक्कम पिशवीत ठेवून त्यांनी पिशवी दुचाकीच्या हँडलला लटकवली होती. महामार्गालगत असलेल्या एका दुकानात ते चष्मा आणण्यासाठी थांबले असता १५ ते १८ वयोगटातील एका तरुणाने संधी साधून पिशवी पळवली आणि दुचाकीवरून फरार झाला. पिशवीत रोख रकमेसह चेकबुकही होते. चोरीचा हा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रीत झाला आहे.
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