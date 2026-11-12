Narayangaon Theft : नारायणगाव बसस्थानकात ज्येष्ठ महिलेचे ५ लाख २५ हजारांचे दागिने चोरीला; जागरूक पत्रकाराच्या मदतीने पोलिसांनी एका तासात आरोपी पकडला

नारायणगाव : जागरूक पत्रकार व तत्पर पोलीस तपास या मुळे प्रवासी जेष्ठ महिलेचे नारायणगाव बस स्थानकातून चोरीला गेलेले 5 लाख 25 हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने व मोबाईलचा तपास अवघ्या एक तासात करून आरोपीला ताब्यात घेण्यात यश आले. ही घटना सोमवारी (ता. 9) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास नारायणगाव बस स्थानकात घडली. याप्रकरणी नारायणगाव पोलिसांनी रमेश सुदंर भास्कर (वय 71,राहणार विठ्ठलवाडी- आगर, ता.जुन्नर ) या ज्येष्ठ नागरिकाला अटक केली असून त्याने चोरीची कबुली दिली आहे..वत्सला सिताराम पवार (वय 64,रा. बोडके नगर जुन्नर ) या सोमवारी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास जुन्नर येथे जाण्यासाठी दोन नातवंडासह नारायणगाव बस स्थानक आगारात बसची वाट पहात बसल्या होत्या. बस स्थानकातील खुर्चीवर त्यांनी 5 लाख 20 हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने व पाच हजार रुपये किमतीचा मोबाईल असलेली पिशवी ठेवली होती. दिवाळी सण असल्याने बस स्थानकात गर्दी होती..या संधीचा फायदा घेत रमेश भास्कर यांनी दागिने व मोबाईल असलेली पिशवीची चोरी केली. त्यानंतर ते घाई घाईने नाशिककडे जाणाऱ्या बस मध्ये बसले. दरम्यान महिलेचा आरडाओरडा ऐकून बस स्थानकात या वेळी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ पत्रकार रवींद्र कोल्हे यांनी महिलेकडे चौकशी केली असता दागिने असलेल्या पिशवीची चोरी झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कोल्हे यांनी तातडीने वाहतूक पोलीस काळूराम मासळकर यांना माहिती दिली..मासळकर यांनी या बाबतची माहिती प्रभारी अधिकारी प्रवीण सपांगे यांना दिली. फौजदार जगदेव पाटील,हवालदार मंगेश लोखंडे यांनी सहकारी पोलिसांच्या मदतीने बस स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असता एका ज्येष्ठ नागरिकाने दागिने असलेल्या पिशवीची चोरी केली..त्यानंतर तो घाईघाईने पुणे -नाशिक बस मध्ये बसला असल्याचे स्पष्ट झाले. नारायणगाव पोलिसांनी तातडीने आळेफाटा पोलिसांशी संपर्क साधला. दरम्यान नारायणगाव पोलीस आळेफाटा बस स्थानकात दाखल झाले. आळेफाटा पोलिसांच्या मदतीने नारायणगाव पोलिसांनी रमेश भास्कर याला आळेफाटा बस स्थानकातून ताब्यात घेतले..त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे मोबाईल व दागिने असलेली पिशवी आढळून आली. आरोपीने चोरीची कबुली दिली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया करून आज सायंकाळी चोरीला गेलेले दागिने व मोबाईल नारायणगाव पोलिसांनी वत्सला पवार यांच्या स्वाधीन केले.ऐन दिवाळीत चोरीला गेलेले दागिने पुन्हा मीळाल्यामुळे महिलेला अश्रू अनावर झाले. ज्येष्ठ महिलेने पोलिस व पत्रकार यांचे आभार मानले.जागरूक पत्रकार व पोलिसांनी तत्परतेने केलेला तपास या मुळे चोरीचा एक तासात छडा लावण्यात यश आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.