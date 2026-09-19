‘कांदळी’मुळे प्रत्यक्ष रोजगाराची संधी : बेनके

नारायणगाव, ता. १९ : ‘‘माजी आमदार स्व. वल्लभशेठ बेनके यांनी स्वनिधी जमा करून कांदळी येथे उभारलेल्या औद्योगिक वसाहतीमुळे ग्रामीण भागातील अनेक युवक लघु उद्योजक झाले आहेत. जुन्नर तालुक्यातील सुमारे दीड हजार नागरिकांना प्रत्यक्ष रोजगाराची संधी मिळाली आहे,’’ अशी माहिती माजी आमदार अतुल बेनके यांनी दिली.
कांदळी येथील वल्लभशेठ बेनके सहकारी औद्योगिक वसाहतीची ४० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संस्थेचे अध्यक्ष अमित बेनके यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी अतुल बेनके म्हणाले की, वसाहतीत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, सिमेंट काँक्रीटचे ड्रेनेज, डांबरी रस्ते, कामगार निवास व्यवस्था आदी सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान वसाहतीत सांस्कृतिक भवन उभारण्यासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
सामाजिक काम करणाऱ्या नारायणगाव येथील नव दिव्यांग फाउंडेशनच्या संस्थापिका संगीता बडेरा, सहयगिरी रेस्क्यु टीम मुरबाड, शिवजन्मभूमी रेस्क्यु टीम जुन्नर यांना सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. औद्योगिक वसाहतीच्या वतीने नव दिव्यांग फाउंडेशनला एलईडी टीव्ही तर मुरबाड व जुन्नर येथील रेस्क्यु टीमला २२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली.
या वेळी आर्किटेक्ट अरविंद ब्रह्मे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश आमले, बबनराव तांबे, तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष विकास दरेकर, धनश्री बेनके, वसाहतीचे उपाध्यक्ष भाऊसाहेब काशिद, संचालक उत्तम निमसे, विलास बोऱ्हाडे, रवींद्र बाम्हणे, उमेश शिंदे, अनिल थोरात, स्वाती टाकळकर, मंगल सचिन दाते, मल्हारी कुटे, अशोक खांडगे, अतुल कुलकर्णी यांच्यासह वसाहतीतील उद्योजक उपस्थित होते. अहवालाचे वाचन संस्थेचे सचिव तुषार पडवळ यांनी केले.
दिवंगत वल्लभशेठ बेनके यांनी चाळीस वर्षांपूर्वी कांदळी येथील उजाड माळरानावर औद्योगिक वसाहतीची स्थापना केली. शासनाच्या वतीने कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नसल्याने स्वनिधी उभारून अनेक अडचणींवर मात करत वसाहत प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. संस्थेने ६१ लघु उद्योजकांना ११३ भूखंड वाटप केले आहेत, असे अमित बेनके यांनी सांगितले.
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