Online Scam: बनावट कंपनी ॲपद्वारे वारूळवाडीतील व्यवसायिकाची १.९३ कोटींची फसवणूक; ५७ जणांविरुद्ध नारायणगाव पोलिसांत गुन्हा

नारायणगाव : बनावट कंपनी ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाइनद्वारे गुंतवणूक केल्यास जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखवून वारूळवाडी येथील व्यवसायिकाची १ कोटी ९३ लाख ३९ हजार ७८२ रुपयांची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणी नारायणगाव पोलिसांनी बनावट ॲप चालवणाऱ्या 57 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली..या बाबत संपांगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एम.एल. एम.स्कीम्स विक्टीम्स असोशिएशनचे अध्यक्ष सुनील रघुनाथ पाटोळे( वय ५० वर्षे, राहणार गुलाब पार्क बिल्डीग, वारूळवाडी, ता. जुन्नर ) यांनी IX GLOBAL, TP ग्लोबल FX, CRYPTO Land, DEBT BOX, FX-OPULENCE या कंपनीत १ कोटी ९३ लाख ३९ हजार ७८२ रुपयांची ऑनलाइन गुंतवणूक केली होती. सदर कंपन्यांनी त्यांना पाच ते पंचवीस टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवले होते. मात्र परतावा न देता त्यांची आर्थिक फसवणूक झाली. .याच प्रकारे संबंधित आरोपींनी इतरही ठिकाणी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी संबंधित बनावट कंपनीच्या ॲपचा वापर करणाऱ्या 57 जणांच्या विरोधात हेअर स्ट्रीट पोलीस स्टेशन, ४२, चित्तरंजन ॲव्हेन्यु, बोबाजार कोलकाता वेस्ट बॅगोल ७०००१२ येथे आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत. .या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील विविध कलमांनुसार तसेच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी एक फिर्याद वारूळवाडी येथील सुनील पाटोळे यांची होती. त्यामुळे हा गुन्हा पुढील तपासासाठी स्थानिक पोलीस स्टेशन नारायणगाव येथे वर्ग करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संपांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.