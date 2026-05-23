Narayangaon Bazar Encroachment: नारायणगाव बाजारपेठेत दोन दिवसांत अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय; व्यापारी, ग्रामपंचायत व प्रशासन एकमत

नारायणगाव : नारायणगाव शहरातील भाजी बाजार, मुख्य बाजारपेठ व नारायणगाव -जुन्नर मढ राज्य महामार्ग 111 या रस्त्याच्या लगत असलेली अतिक्रपणे पुढील दोन दिवसात काढली जातील. असा निर्णय व्यापारी, ग्रामपंचायत, पोलीस प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांच्यात आज झालेल्या मीटिंगमध्ये घेण्यात आला..नारायणगाव ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच योगेश पाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील मुक्ताबाई समाज मंदिर सभागृहात आज व्यापाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता एस. ए.भिसे,फौजदार जगदेव पाटील, लाला बँकेचे संचालक अशोक गांधी, ग्रामपंचायत सदस्य अरिफ आतार, जालिंदर खैरे, गणेश पाटे,अक्षय वाव्हळ, नंदकुमार अडसरे, व्यापारी गणेश वाजगे, महेश शिंदे, रोहिदास तांबे आदी मान्यवर उपस्थित होते..उपसरपंच पाटे म्हणाले वारंवार सूचना करूनही काही व्यापारी गाळ्याच्या समोर बाकडे टाकून व्यवसाय करतात, भाजी बाजारात सुद्धा हीच परिस्थिती आहे. यामुळे वाहतुकीस अडथळा होतो, त्याचा परिणाम व्यापारावर सुद्धा होत आहे. व्यापाऱ्यांनी सामंजस्याने अतिक्रमणे काढून घ्यावीत. नारायणगाव ग्रामपंचायत च्या वतीने मीना नदी काठा लगत, मुक्ताई गार्डन समोर व हरी स्वामी मंदिर परिसरात पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. व्यापार वाढीसाठी स्वयंस्फूर्तीने अतिक्रमणे काढून घ्यावीत.यावेळी व्यापारी महेश शिंदे म्हणाले सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खोदलेला रस्ता तातडीने दुरुस्त करावा. व्यापाऱ्यांना धुळीचा त्रास मोठ्या प्रमाणात होत आहे. उपसरपंच योगेश पाटे यांनी केलेल्या सूचनेनुसार पुढील दिवसात स्वतःहून अतिक्रमणे काढण्यासंदर्भात व्यापाऱ्यांनी अनुकूलता दर्शवली. फौजदार पाटील म्हणाले नारायणगाव बाजारपेठेतील रस्त्यालगत अनधिकृतपणे वाहने पार्किंग करू नये. अन्यथा कारवाई केली जाईल.व्यापारी गणेश वाजगे यांनी आभार मानले..एस. ए.भिसे( शाखा अभियंता): येथील बाजारपेठेतील रस्ता नऊ मीटर रुंदीचा तयार केला आहे. रस्त्याचे काम निधी अभावी अपूर्ण आहे. व्यापाऱ्यांनी नऊ मीटर च्या आत केलेली अतिक्रमणे पुढील दोन दिवसात काढून टाकावी. अन्यथा कारवाई केली जाईल.