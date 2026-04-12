Narayangaon Festival: नारायणगावच्या ग्रामदैवत श्री मुक्ताबाई-काळोबा यात्रेला १३ एप्रिलपासून प्रारंभ; आठ दिवस लोकनाट्य, दारूकाम, कुस्त्यांचा जल्लोष

नारायणगाव : नारायणगावचे ग्रामदैवत श्री.मुक्ताबाई व काळोबा देवस्थान ( तीर्थक्षेत्राचा ब वर्ग दर्जा) चा यात्रा उत्सवाचा शुभारंभ सोमवारी (ता.१३) होत आहे. यात्रेनिमित्त निमित्त १३ एप्रिल ते २० एप्रिल २०२६ दरम्यान राज्यातील नामांकित आठ लोकनाट्यचे कार्यक्रम, शोभेची दारूकाम, कुस्त्यांचा आखाडा, छबिना मिरवणूक, देवीस चोळी पातळ, शेरणी वाटप, मांडव डहाळे आदी सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमाचे नियोजन यात्रा समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे..आठ दिवस चालणारी येथील ग्रामदैवत श्री.मुक्ताबाई व काळोबा देवस्थानची यात्रा जिल्ह्यातील मोठी यात्रा असते. यात्रा कालावधीत सुमारे दोन लाख भाविक देवस्थानला भेट देतात. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी व यात्रेच्या तयारीसाठी मागील आठ दिवसापासून ग्रामस्थांच्या बैठका सुरू आहेत. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. बंदोबस्तासाठी वाढीव पोलीस फोर्सचे नियोजन करण्यात आले आहे.ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत..यात्रा उत्सवाचे कार्यक्रम पुढील प्रमाणे:१३ एप्रिल रोजी सकाळी नऊ वाजता उत्सव मूर्ती व पादुकांची मिरवणूक,सायं पाच वाजता तुकाराम खेडकर व पांडुरंग मुळे यांच्या पुण्यतिथी निमित्त प्रतिमेची मिरवणूक,रात्री दहा वाजता चंद्रकांत ढवळपुरीकर सह किरणकुमार ढवळपुरीकर यांचा लोकनाट्याचा कार्यक्रम होईल.१४ एप्रिल रोजी सकाळी ८ ते दुपारी १२ दरम्यान देवीचा उत्सव, मांडव डहाळे, शेरणी नैवद्य, सायंकाळी पाच वाजता भाऊ बापू नारायणगावकर व विठाबाई भाऊ नारायणगावकर यांच्या पुण्यतिथी निमित्त प्रतिमेची बाजारपेठेतुन मिरवणूक, रात्री आठ वाजता मिरवणुकीने देवीस चोळी पातळ, रात्री अकरा वाजता आनंद लोकनाट्य मंडळ जळगाव यांचा लोकनाट्याचा कार्यक्रम. .१५एप्रिल रोजी यात्रेचा मुख्य दिवस आहे. या निमित्त सकाळी सात ते दहा देवीस व काळोबा देवास मांडव डहाळे, देवीस चोळीपातळ, शेरणी नैवद्य. सायंकाळी पाच वाजता छत्रपती शाहू महाराज व महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती निमित्त प्रतिमेची नारायणगाव बाजारपेठेतून मिरवणूक, सायंकाळी आठ वाजता छबिना मिरवणूक, रात्री नऊ वाजता डोळ्यांचे पारणे फेडणारे शोभेचे दारूकाम, रात्री दहा वाजता तुकाराम खेडकर सह पांडुरंग मुळे मांजरवाडीकर यांचा लोकनाट्याचा कार्यक्रम. १६ एप्रिल रोजी सायंकाळी चार ते रात्री आठ दरम्यान कुस्त्यांचा जंगी आखाडा होईल.डबल महाराष्ट्र केसरी पै. सिकंदर शेख व भारत केसरी पै. निरू गुजर यांची अखेरची कुस्ती होईल..रात्री साडे नऊ वाजता मालती इनामदार यांचा लोकनाट्याचा कार्यक्रम. १७ एप्रिल रोजी सायंकाळी पाच वाजता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त प्रतिमेची बाजारपेठेतून मिरवणूक, रात्री साडे नऊ वाजता राष्ट्रपती सुवर्णपदक विजेत्या विठाबाई नारायणगावकर यांचे नातू मोहित कुमार नारायणगावकर तमाशा मंडळ यांचा लोकनाट्याचा कार्यक्रम..१८ एप्रिल रोजी शिवजयंती उत्सवानिमित्त रात्री साडे नऊ वाजता मंगला बनसोडे करवंडीकर सह नितीन बनसोडे करवंडीकर यांचा लोकनाट्याचा कार्यक्रम होईल.१९ एप्रिल रोजी रात्री साडे नऊ वाजता भिका भीमा सांगवीकर यांचा लोकनाट्याचा कार्यक्रम २० एप्रिल रोजी यात्रेची सांगता होत असून या निमित्ताने रात्री साडे नऊ वाजता निलेश कुमार अहिरेकर सह रूपाली पुणेकर यांचा लोकनाट्याचा कार्यक्रम होईल.