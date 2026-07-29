Narayangaon Tractor Theft Case: शेतकऱ्याचा चोरीला गेलेला ट्रॅक्टर सीसीटीव्हीच्या मदतीने परत; आरोपी मुद्देमालासह नारायणगाव पोलिसांच्या ताब्यात

नारायणगाव : पारगाव तर्फे आळे येथील शेतकऱ्याचा ट्रॅक्टर चोरी करणाऱ्या बळीराम जालिंदर तांबे (वय ३२ राहणार तांबाराजुरी, ता.पाटोदा, बीड) या भामट्यास नारायणगाव पोलिसांनी मुद्देमालासह अटक केली आहे. अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रविण सपांगे यांनी दिली..पिंपरखेड (ता.शिरूर) येथील शेतकरी सुनिल रामदास ढोमे (वय 33) यांनी शेती कामासाठी आणलेला ट्रॅक्टर पारगाव तर्फे आळे येथील नसीर राज मोहम्मद मोमिन यांच्या शेतातील पत्र्याच्या शेडमध्ये उभा केला होता. 23 जुलै रोजी रात्रीच्या वेळेस अज्ञात व्यक्तीने ट्रॅक्टरची चोरी केली. याबाबतची फिर्याद सुनिल ढोमे यांनी नारायणगाव पोलीस ठाण्यात दिली होती. नारायणगाव पोलीस स्टेशन, स्थानिक गुन्हे शाखा पथक यांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध घेतला..आरोपी बळीराम तांबे याला आळेफाटा येथे सापळा लावून ट्रॅक्टरसह ताब्यात घेतले. आरोपीला अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सापांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रविण सपांगे, महादेव शेलार, सहायक फौजदार दीपक साबळे, संदीप वारे, अक्षय नवले, अभिमन्यू मोटे,मंगेश लोखंडे, सोमनाथ डोके, सुभाष थोरात या पथकाने ट्रॅक्टरचा तपास लावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.