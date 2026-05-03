Summer Water Safety Alert: उन्हाळ्यात धरण, कालवे, शेततळे जीवघेणे; विद्यार्थ्यांच्या सलग बुडण्याच्या घटनांनंतर पालकांना सतर्कतेचे आवाहन

नारायणगाव : नुकतीच बल्लाळवाडी येथे पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन शालेय विद्यार्थ्यांचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू झाला आहे.शाळांना 1 मे पासून उन्हाळी सुट्टी लागली आहे. तापमान व उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. या परिस्थितीत शालेय विद्यार्थ्यांना पाण्यात पोहण्याचा मोह होतो. यातून दुर्घटना होण्याची शक्यता असल्याने पालकांनी सतर्कता बाळगावी. शालेय विद्यार्थ्यांनी उघड्या पानवाठ्यावरील पाण्यात, कालव्यात किंवा धरणात पोहण्याचा मोह टाळावा. असे आवाहन नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे, कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. 1 चे कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर यांनी केले आहे..कुकडी प्रकल्पांतर्गत डिंभे धरणातून डावा कालव्याद्वारे येडगाव धरणात 624 क्युसेक्सने पाणी सोडण्यात आले आहे. डिंभे धरण ते येडगाव धरण दरम्यान हा कालवा सुमारे 55 किलोमीटर लांबीचा आहे. कालव्यातील पाण्याचा प्रवाह संथ दिसत असला तरी पाण्याचा प्रवाह अतिशय वेगात आहे. यामुळे कालव्यातील पाण्यात पोहण्याचा प्रयत्न करू नये. उन्हाळी हंगामात या कालव्यात आंघोळीसाठी गेलेल्या वारुळवाडी, नारायणगाव, गुंजाळवाडी,आर्वी भागातील पाच विद्यार्थ्यांचा या पुर्वी बुडून मृत्यू झाला आहे..निमगावसावा (ता. जुन्नर) हद्दीतील माळरानावरील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संपांगे म्हणाले चार वर्षापूर्वी निमगाव सावा शिवनगर येथील ओढ्यावर बांधलेल्या बंधाऱ्याच्या पाण्यात साहिल रंगनाथ घोडे ( वय१४) , मयुर रामदास घोडे ( वय११) , आनंद विजय खाडे ( वय ७, सर्व राहणार निमगांव सावा,घोडेमळा, ता.जुन्नर) या शालेय विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला होता. येडगाव धरण जलाशयाजवळ फिरण्यासाठी आलेल्या डॉक्टर दांपत्याचा इशान कढि(वय 5) या मुलाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला होता. नुकतेच बल्लाळवाडी येथे पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन शालेय विद्यार्थ्यांचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू झाला आहे.जुन्नर येथे शेततळ्यात बुडून बहीण भावांचा मृत्यू झाला होता. दरवर्षी उन्हाळ्यात पाण्यात बुडून मृत्यू होण्याच्या दुर्दैवी घटना घटना घडत आहेत. तापमान वाढल्यामुळे पाण्यात पोहण्याचा मुलांना मोह होतो. उघड्या पानवाठ्यावरील पाण्याचा अंदाज येत नसल्यामुळे दुर्दैवी घटना घडतात. या घटना टाळण्यासाठी पालकांनी सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे..धरणाची पाणी पातळी खालावली आहे. यामुळे काही पर्यटक पोहण्यासाठी किंवा मासे पकडण्यासाठी धरणात उतरतात.यापूर्वी येडगाव, माणिक डोह व वडज धरणात धरणात बुडून तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.गाळ साठल्याने पाण्याचा अंदाज येत नाही. यामुळे पाणी पातळी कमी झाली असली तरी धरणात उतरण्याचा मोह टाळावा.गणेश नान्नोर (कार्यकारी अभियंता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.