पुणे

Summer Water Safety Alert: उन्हाळ्यात धरण, कालवे, शेततळे जीवघेणे; विद्यार्थ्यांच्या सलग बुडण्याच्या घटनांनंतर पालकांना सतर्कतेचे आवाहन

उन्हाळ्यात वाढत्या उकाड्यामुळे विद्यार्थ्यांचा पाण्याकडे ओढा वाढला असला, तरी डिंभे-येडगाव कालवा, धरणे व शेततळ्यांतील वेगवान प्रवाह, गाळ आणि खोल पाण्याचा अंदाज न आल्याने दरवर्षी बुडून मृत्यूच्या घटना; पालकांनी कडक सतर्कता ठेवण्याचे आवाहन
Summer Alert: Police & Irrigation Dept. Warn Students Against Swimming in Canals

Sakal

रवींद्र पाटे
Updated on

नारायणगाव : नुकतीच बल्लाळवाडी येथे पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन शालेय विद्यार्थ्यांचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू झाला आहे.शाळांना 1 मे पासून उन्हाळी सुट्टी लागली आहे. तापमान व उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. या परिस्थितीत शालेय विद्यार्थ्यांना पाण्यात पोहण्याचा मोह होतो. यातून दुर्घटना होण्याची शक्यता असल्याने पालकांनी सतर्कता बाळगावी. शालेय विद्यार्थ्यांनी उघड्या पानवाठ्यावरील पाण्यात, कालव्यात किंवा धरणात पोहण्याचा मोह टाळावा. असे आवाहन नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे, कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. 1 चे कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर यांनी केले आहे.

