Pune Criminal Externed: सराईत गुन्हेगार मोन्टु सिंग तडीपार; पुणे जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार आदेश

नारायणगाव : नारायणगाव पोलीस ठाण्यात विविध गुन्हे दाखल झालेला सराईत आरोपी मोन्टु छोटेलाल सिंग( वय 30 रा. नारायणगाव, भैरवनाथ मंदीराजवळ ता. जुन्नर) यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५९ चे कलम ५६ (अ) (ब) अन्वये १३ मे २०२६ पासून पुढील एक वर्षासाठी पुणे जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले आहे. अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली..आरोपी विरुद्ध नारायणगाव पोलीस स्टेशन येथे बेकायदेशिर जमाव जमवुन मारामारी, दुखापत, जबरी चोरी, दहशत निर्माण करणे, सार्वजनिक शांतता भंग करणे, तसेच इतर गंभीर स्वरूपाचे एकूण ४ गुन्हे दाखल आहेत. आरोपी हा नारायणगाव परिसरात दहशत निर्माण करून नागरिकांना धमकावत असल्याबाबत वारंवार तक्रारी प्राप्त होत होत्या. आरोपीच्या गुन्हेगारी कृत्यांमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाली होते. आरोपीच्या गुन्हेगार प्रवृत्तीत सुधारणा व्हावी या उद्देशाने त्याच्यावर यापुर्वी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. मात्र त्याच्यात सुधारणा झाली नाही..त्यामुळे मोन्टु सिंग याच्या हालचाली व गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा अहवाल तयार करून उपविभागीय दंडाधिकारी मंचर यांचेकडे तडीपार प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. प्रस्तावाची छाननी करून आरोपीविरुद्ध पुरेशी कागदपत्रांची पडताळणी करून आरोपीस पुणे जिल्हा येथून एक वर्ष कालावधीसाठी तडीपार करण्याचे आदेश पारित केले होते.त्याला अहील्यानगर येथे सोडण्यात आले आहे. त्याला पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीत प्रवेश न करण्याबाबत ताकीद देण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. .अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संपांगे यांनी दिली.ही कार्यवाही पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल,स्थानीक गुन्हे शाखा पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षिरसागर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नारायणगाव पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रविण संपांगे,महादेव शेलार यांनी केली.