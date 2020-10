नारायणगाव ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची चौकशी व्हावी : कोऱ्हाळे

नारायणगाव - नारायणगाव ग्रामपंचायतीचे लोकनियुक्त सरपंच व सदस्य बेकायदेशीर कामे करत असून माजी सरपंच यांनी केलेल्या विकास कामांची तोड फोड सुरू केली आहे.या मुळे शासकीय निधीचा पर्यायाने जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होत आहे. असा आरोप शिवसेनेचे माजी उपजिल्हाप्रमुख व मुक्ताबाई देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष चंद्रशेखर को-हाळे यांनी केला आहे. दरम्यान या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.अशी माहिती को-हाळे यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. पत्रकार परिषदेला माजी सरपंच अभिमन्यू सुर्वे,अशोक जंगम, सुभाष मेहेत्रे,गणेश तांबोळी, हितेश को-हाळे आदी उपस्थित होते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप को-हाळे म्हणाले सन २०१८ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सत्तांतर झाले.मागील दोन वर्षात कोणतेही ठोस विकास कामे झाली नाहीत. ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच व सदस्यांचा सावळा गोंधळचा कारभार सुरू असून तोडा व फोडा धोरण सुरू आहे.माजी सरपंच यांच्या काळात बांधकाम केलेली स्मशानभूमीची संरक्षण भिंत नुकतीच तोडण्यात आली आहे.ब्रम्हकुमारी ते शिवविहार रस्त्याची सहा महिन्यापूर्वी खोदाई केली मात्र दुरुस्ती केली नाही.या मुळे नागरिकांची गैरसोय झाली आहे. खोडद रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत.नवीन खरेदी केलेल्या कच-याच्या गाड्या बाबत को-हाळे यांनी या नवीन आहेत का जुन्या असा संशय व्यक्त केला आहे.कोविड कालावधीत बाजारपेठ बंद ठेवून तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक अर्जुन घोडे पाटील यांना हाताशी धरून व्यापाऱ्यांना नाहक त्रास देण्याचे काम ग्रामपंचायत प्रशासनाने केले. या मुळे नारायणगावची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा डॉ. मनोहर डोळे हॉस्पिटल च्या आवारात असलेली गायरान जागा बेकायदेशीर रित्या ताब्यात घेतली आहे.या बाबत आपण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे.तहसीलदारांनी परवानगी दिलेल्या कोविड उपचार केंद्रालाला ग्रामपंचायत ने परवाना दिला नाही.गॅसपाईप लाईनसाठी बेकायदेशीर रीत्या खोदाई केल्याने अंतर्गत रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. कुबेर मधूकोश सोसायटी मधील फ्लॅट क्र.१०५ ची ग्रामपंचायत दप्तरी ८अ ला सुलभा चंद्रशेखर को-हाळे यांच्या नावाची नोंद असताना हा फ्लॅट परस्पर सुरेखा कहाणे यांच्या नावाने नोंद करण्यात आला आहे.या प्रकरणी आपण ग्रामविकास मंत्री व जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. योगेश पाटे (लोकनियुक्त सरपंच , नारायणगाव): नारायणगाव ग्रामपंचायतीचा कारभार कायदेशीर मार्गाने सुरू आहे. सुमारे पंचवीस वर्ष नारायणगाव ग्रामपंचायतीची एकहाती सत्ता चंद्रशेखर को-हाळे गटा च्या ताब्यात होती. त्या वेळी व्यापारी, बांधकाम व्यावसायिक,गाळे धारक यांना कसा त्रास दिला गेला हे सर्वसृत आहे. खरेदीखत नसताना बांधकाम व्यावसायिक यांच्याकडुन घेतलेले फ्लॅट व अन्य मालमत्तेच्या ग्रामपंचायत दप्तरी ८अ ला बेकायदेशीर नोंदी करण्यात आल्या आहेत.ठराव प्रस्ताव सादर करुन स्मशानभूमीचे सुशोभीकरण व जागेचा योग्य वापर करण्याचे काम आम्ही सुरू केले आहे.ओला व सुका कचरा व्यवस्थापनासाठी निविदा काढून नवीन घंटा गाड्या खरेदी केल्या आहेत.को-हाळे यांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत.

