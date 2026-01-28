Narayangaon News : संजय काय काम आणले; असे प्रेमाने म्हणणाऱ्या दादांच्या या शब्दाला मी कायमचा मुकलो

नारायणगाव - जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विकासात उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे मोठे योगदान आहे. सच्चा, सरळ मार्गी, दिलदार नेता हरपला आहे. मंत्रालयात गेल्यानंतर संजय काय काम आणले. असे प्रेमाने म्हणणाऱ्या दादांच्या या शब्दाला मी कायमचा मुकलो आहे. दादांचे हे शब्द अजूनही कानात गुणगुणत आहेत..शेतकरी हिताचे मी घेऊन गेलेले कोणतेही काम दादांनी नाकारले नाही. आशी भावनिक आठवण जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या विषयी सांगितली..जिल्हा मध्यवर्ती बँक, जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समिती या माध्यमातून दिवंगत माजी आमदार शिवाजीराव काळे व त्यानंतर सभापती संजय काळे यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी मागील 40 वर्षापासून जवळीक होती. त्यामध्ये कधीही कटूता आली नाही..अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या. मात्र सभापती संजय काळे, माजी आमदार अतुल बेनके यांनी अजित दादा यांची साथ सोडली नाही. सभापती काळे यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या प्रेमापोटी जुन्नर येथे अजितदादा पवार सहकारी पतसंस्थेची स्थापना केली..नारायणगाव येथील व्यापारी संकुलाला येथे अजितदादा पवार व्यापारी संकुल असे नामकरण केले. पाठीवर थाप टाकणारा, विकास कामाचा वादा असलेला आमचा दादा कायमचा हरपला आहे. अशी भावना सभापती काळे यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.