Narayangaon Theft : नारायणगावात ट्रान्सफॉर्मर चोरी प्रकरणात एक आरोपी गजाआड

नारायणगाव : ट्रान्सफॉर्मर फोडून फ्यूज मधील तांब्याच्या पट्ट्यांची चोरी करणाऱ्या चार आरोपींपैकी एका आरोपीला दरंदळे मळा येथील शेतकरी सागर दरंदळे यांनी पकडून महावितरण कंपनीचे अधिकारी यांच्या ताब्यात दिले. महावितरण कंपनीचे कर्मचारी.मंगेश घोडेकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून नारायणगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे. आरोपीकडून सुमारे वीस हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..या प्रकरणी संतोष सोमनाथ जडगुले (रा. संगमनेर, ता. संगमनेर ) याला अटक केली असून इतर आरोपी फरार आहेत. संगमनेर येथील संतोष जडगुले व इतर तीन आरोपी शनिवारी(ता. 18) सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास दरंदळे मळा येथील सागर दरंदळे यांच्या शेतातील ट्रान्सफॉर्मर ( रोहित्र ) फोडून फ्यूज मधील तांब्याच्या पट्ट्यांची चोरी करत होते. यावेळी सागर दरंदळे यांनी इतर शेतकऱ्यांच्या मदतीने संतोष जडगुले..याला पकडले. दरम्यान दोन महिला व एक पुरुष असे तीन आरोपी फरार झाले. दरंदळे यांनी संतोष जेडगुले याला महावितरण कंपनीचे अधिकारी व नारायणगाव पोलीसांच्या ताब्यात दिले. यामुळे ट्रान्सफॉर्मर मधील तांब्याच्या पट्ट्या चोरी करणाऱ्या टोळीचा छडा लावण्यास पोलिसांना यश आले आहे. इतर आरोपींचा पोलीस तपास करत आहेत.