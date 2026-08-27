Pune News: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची झिरवळांकडून थट्टा? ‘खाऊन-पिऊन आंदोलन करा’ म्हणताच विद्यार्थ्यांनी सुनावलं

पुणे : विविध १४ मागण्यांसाठी पुण्यातील मांजरी परिसरात गेल्या १४ दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. आंदोलनावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या असून आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी १५ विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत तब्बल पाच तास चर्चा केली. चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे..दोन दिवसांची मुदत; विद्यार्थी भूमिकेवर ठामविद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी काही तांत्रिक बाबींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगत मंत्री अशोक उईके यांनी दोन दिवसांची मुदत मागितली. तसेच विद्यार्थ्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली. मात्र, केवळ आश्वासनावर विश्वास न ठेवता मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतरच आंदोलन थांबवू, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. दरम्यान, सलग १४ दिवस उपोषण सुरू असल्याने काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याची माहिती समोर आली आहे..Pune Murder Case: इंदापूरमध्ये खून प्रकरणातील आरोपी १८ महिन्यांनी जेरबंद; पोलिसांनी वेषांतर करून रचला सापळा.झिरवळांचा विद्यार्थ्यांना ‘खाऊन-पिऊन आंदोलन’ करण्याचा सल्लाशिष्टमंडळासोबतची चर्चा झाल्यानंतर अशोक उईके आणि नरहरी झिरवळ आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांची भेट घेण्यासाठी आले. यावेळी नरहरी झिरवळ यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना ‘खाऊन-पिऊन आंदोलन करा’, असा सल्ला दिला. आपला आंदोलनाचा अनुभव सांगताना त्यांनी आपण आंदोलन करताना चोरून खायचो, असेही नमूद केले..झिरवळांच्या या वक्तव्यावर विद्यार्थ्यांनीही त्यांना प्रत्युत्तर दिले. ‘खाऊन-पिऊन आंदोलन करायचे असते तर तुम्ही येथे आलेच नसते,’ असे विद्यार्थ्यांनी झिरवळांना सुनावले. त्यामुळे आंदोलनाच्या ठिकाणी या वक्तव्याची चर्चा सुरू झाली. झिरवळ यांनी केलेला हा सल्ला आंदोलनाची थट्टा करणारा असल्याची भावना काही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. ‘झिरवळांना मजाक करण्याची सवय आहे,’ असेही आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले..मंत्री म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर अडथळा नाहीअशोक उईके यांनी चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली. ‘आदिवासी विभागाचा मंत्री आणि एक पालक म्हणून मी विद्यार्थ्यांशी अत्यंत सकारात्मक चर्चा केली आहे. आमची पोरं-पोरी आपल्या हक्कासाठी बोलू लागली आहेत, याचा मला अभिमान आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर कोणताही अडथळा नसल्याचे सांगत काही तांत्रिक बाबींवर विचार करून निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ मागितल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..मात्र, या चर्चेनंतरही उपोषण मागे घेण्यास विद्यार्थी तयार नसून त्यांच्या १४ मागण्यांवर ठोस निर्णय आणि त्याचे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे..Pune Hooch Tragedy: विषारी गावठी दारू प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार बाळू लोंढे ऊरळी कांचनमध्ये फिल्मी स्टाइल पाठलागानंतर अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.